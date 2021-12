Eschenz stellt Baupläne nicht mehr ins Internet

«Zur Sache» «Die Lage ist nicht so dramatisch, wie sie geschildert wird»: So stritten sich Pietro Vernazza und Yvonne Gilli auf TVO zu den Coronamassnahmen

Die Hospitalisationen in der Ostschweiz steigen an – gemäss Experten könnte es bald zu Triagen in den Spitälern kommen. Im TVO-Talk «Zur Sache» diskutieren der pensionierte Infektiologe Pietro Vernazza und die oberste Schweizer Ärztin Yvonne Gilli über Massnahmen, Triagen und 2G.