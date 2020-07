Nach 43 Wochen hat das Leiden für die Frauenfelder Autofahrer ein Ende: Der Knoten St.Galler-/Marktstrasse ist ab sofort wieder komplett befahrbar Zur Wiederöffnung des Strassen-Nadelöhrs im Frauenfelder Süden verschenkten Regierungsrätin Carmen Haag und Stadtrat Andreas Elliker den ersten Durchfahrern Blumen. Das 6-Millionen-Franken-Projekt konnten Stadt und Kanton zwei Monate eher abschliessen, als geplant war. Mathias Frei 03.07.2020, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als erster passiert ein Taxichauffeur den sanierten Abschnitt und bekommt dafür Blumen von Regierungsrätin Carmen Haag. (Bild: Reto Martin)

Liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, Regierungsrätin Carmen Haag und Stadtrat Andreas Elliker am Freitagmorgen, um 7.15 Uhr geschlagene zehn Minuten warten zu lassen, zeugt also nicht gerade von gutem Benehmen. Aber offenbar muss man sich erst wieder daran gewöhnen, dass die Grossbaustelle am Knoten St.Gallerstrasse/Marktstrasse Geschichte ist. Seit 5. August 2019 liefen die Arbeiten. 43 Wochen lang. Geplant waren acht Wochen mehr.

Stadtrat Andreas Elliker nach der Blumengabe an die zweite Autofahrerin nach der Wiedereröffnung der St.Gallerstrasse. (Bild: Reto Martin)

Aber eben: Die Regierungsrätin und der Stadtrat warten trotzdem, um den ersten beiden Durchfahrern stadtauswärts mit Blumen zu danken. Dann zeigt die Uhr 7.26 an, und endlich biegt beim Holdertorkreisel vorne ein Wagen auf den sanierten Abschnitt ab, ein Ilg-Taxi. Der Fahrer hat es pressant. Er hat einen Gast, der nach Matzingen will. Bleibt grad noch Zeit, dass Regierungsrätin Haag einen Blumenstrauss überreichen kann. Wie sich herausstellt, war der Ilg-Chauffeur vor zwei Jahrzehnten schon der erste, der offiziell Frauenfelds unterirdischen Kreisel passiert hat.

«Ob es damals auch einen Blumenstrauss gab, weiss ich nicht mehr.»

Das meint er belustigt. Auf jeden Fall ist er froh, dass keine Umleitung mehr ist. «Das war für uns Taxifahrer mühsam.»

Vorteile für Autofahrer, Langsamverkehr und ÖV Kernstück der Umgestaltung des Knotens St. Gallerstrasse/ Marktstrasse ist die neue LED-Lichtsignalanlage. Die Zufahrt zum Marktplatz ist neu aufgegleist. Es fanden Arbeiten im Bereich Strassenbau und bei den Werkleitungen statt. Zudem gab es diverse Aufwertungsmassnahmen für den Langsamverkehr. Für den Individualverkehr steht neu eine verlängerte Linksabbiegespur Richtung Marktstrasse zur Verfügung, die gleichzeitig auch den Verkehrsfluss stadtauswärts sowie die Fahrplanstabilität des ÖV verbessert. Die neue Verkehrsführung ist auf den kommenden Viertelstundentakt der Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) ausgerichtet. Die Haltestelle Marktplatz hat die FWB behindertengerecht ausgebaut. (ma)

Regierungsrätin ist jetzt wieder schneller daheim

Seit Freitagmorgen wieder komplett befahrbar. (Bild: Reto Martin)

Auch für Regierungsrätin Haag ist der Abschluss der Arbeiten eine «kleine Erleichterung» auf ihrem täglichen Arbeitsweg. Nach Stettfurt muss sie nun nicht mehr den Umweg über Thundorf machen. Wie sie erklärt, habe bei diesem Projekt die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kanton bestens funktioniert. Dringlich gewesen sei auf dem Knoten St.Gallerstrasse/Marktstrasse, der täglich von durchschnittlich 13'000 bis 15'000 Fahrzeugen passiert wird, vor allem die Lichtsignalanlage aus dem Jahr 1991.

«Nun haben wir LED mit einer Funktion zur Bevorzugung des ÖV.»

Die Herren der Tiefbauämter von Stadt und Kanton, dazu noch Vertreter der Planerfirm. (Bild: Reto Martin)

Stadtrat Andreas Elliker bringt den zweiten Blumenstrauss an die Frau, in diesem Fall an eine Alfa-Romeo-Fahrerin, die auf dem Arbeitsweg zur Frauenfelder Schulverwaltung ist. Sie freut sich, von Elliker rausgewinkt zu werden und noch mehr über die Blumen. «Ich wusste, dass heute Morgen die Strasse aufgeht», verrät sie. Denn die Schulverwaltung sei als St.Gallerstrasse-Anlieger vorab informiert worden.

Elliker verdankt der Bevölkerung den Gleichmut gegenüber der Baustelle, die Behinderungen mit sich gebracht habe. Am meisten Telefonanrufe in dieser Sache seien wohl bei Oberbauleiter Beat Luchsinger eingegangen. Aber das städtische Amt für Tiefbau und Verkehr sei ja sehr erfahren in der Baustellenkommunikation. Wie Elliker erklärt, wollte man eigentlich schon im Mai 2019 loslegen.

«Aber weil das ein Aggloprogramm-Projekt ist, mussten wir noch eine Unterschrift aus Bern abwarten.»

Umso erfreulicher sei nun, dass Stadt und Kanton dieses Projekt erfolgreich zum Abschluss bringen konnten.

Auch Jürg Schär, Gesamtprojektleiter des Kantons, zieht ein positives Fazit. Die trockene Witterung und die tiefe Verkehrsbelastung während des Pandemie-Lockdowns seien ausschlaggebend gewesen für das gute Vorankommen und den Vorsprung auf den Zeitplan. Bedauerlich sei, dass der zuständige Polier vor zwei Tagen dumm gestolpert sei auf der Arbeit.

«Das war aber auch der einzige Unfall auf der Baustelle.»