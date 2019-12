Nach 170 Jahren: Die Thurgauer Traditionsfirma Tuchschmid AG ist Konkurs – 100 Arbeitsplätze weg Am Freitag musste die Tuchschmid AG, die Stahl- und Glaskonstruktionen herstellt, die Bilanz deponieren. Der Kanton bedauert das Ende der Thurgauer Traditionsfirma. 13.12.2019, 15.55 Uhr

2011 arbeitete die Firma Tuchschmit noch an einem Spezialauftrag für den Busbahnhof Winterthur. Bild: Stefan Beusch

(red) Am Freitag meldet das Frauenfelder Unternehmen Tuchschmid AG, dass es die Bilanz deponieren musste. Damit endet eine 170-jährige Firmengeschichte. Als Grund für das Ende schreibt das Unternehmen: In den Folgejahren einer 2012 eingeleiteten Geschäftsübergabe geriet das Unternehmen zunehmend in Schieflage, was Mitte 2018 zu einer ersten Sanierungsrunde führte. Die Spätfolgen von einzelnen langjährigen Verlustprojekten vereitelten jedoch die greifenden Reorganisationsbemühungen. Das Unternehmen schreibt weiter: