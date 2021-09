Neue Hinweise im Fall der Isdal-Frau führen nach Meersburg

mysteriös «Alles an diesem Fall war seltsam»: Das Geheimnis um die Isdaltote – neue Hinweise führen nach Meersburg Neue Spuren im mysteriösen Krimifall von 1970 – der Meersburger Karl-Rudolf Schmid ist überzeugt davon, dass er eine junge Frau kannte, die der im «Südkurier» veröffentlichten Phantomzeichnung entspricht. Martin Baur Jetzt kommentieren 06.09.2021, 05.20 Uhr

Das Autohaus Franz Schmid am Bismarckplatz 1 am Meersburger Untertor. In dem Zimmer, auf das der Pfeil deutet, hat das 21-jährige Mädchen 1951 gewohnt, das der Meersburger Karl-Rudolf Schmid damals kennen lernte. In seiner Erinnerung sah sie genau so aus wie auf der Phantomzeichnung der Isdaltoten. «Sie war Dienstmädchen bei uns.» Schmid selbst mochte nicht mit aufs Foto. «Ich bin ein alter Mann, ich wollte nur diese Geschichte erzählen.» Bild: Martin Baur

Das Phantombild der Isdalfrau. Bild: PD

In Norwegen kennt den Fall der toten Frau vom Isdal – dem Eistal – jeder. Seit wenigen Wochen ist sie auch Thema am Bodensee. Über 50 Jahre nachdem die Unbekannte mit mindestens neun Identitäten in einem düsteren norwegischen Tal nahe Bergen unter mysteriösen Umständen verbrannte, führt in dem international bekannten Kriminalfall überraschend eine Spur nach Meersburg. Und Karl-Rudolf Schmid aus Stetten glaubt, etwas zu wissen.

Als der gebürtige Meersburger im «Südkurier » das von der norwegischen Polizei angefertigte Phantombild der Isdalfrau sah, war der 84-Jährige, der jahrzehntelang in Meersburg die Opel-Werksvertretung betrieb, spontan davon überzeugt, jemanden aus seiner Vergangenheit wiederzuerkennen:

«Ich habe das Bild hier gesehen – und das ist sie.»

Bis zur Unkenntlichkeit verbrannt

Zurück zum 29. November 1970. Eine Zwölfjährige, die mit Vater und Schwester nahe Bergen unterwegs ist, findet eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Frauenleiche. Aus sämtlichen Kleidungsstücken der Frau waren die Etiketten herausgetrennt. Am Tag nach dem Leichenfund werden im Bahnhof von Bergen zwei volle Koffer gefunden, durch Fingerabdrücke können sie der Toten zugeordnet werden. Auch hier Kleidung ohne Etiketten, verschiedene Währungen, darunter 500 Deutsche Mark, verschlüsselte Notizen, Brillen mit Fensterglas. Der offizielle Bericht wenige Wochen später lässt an Selbstmord keine Zweifel.

Der Staatsanwalt und weitere Ermittler zweifelten die Suizidtheorie an. Im Zuge einer grossen Recherche der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit» sagt der fast 80-jährige Carl Halvor Aas im Jahr 2018 rückblickend:

«Alles an diesem Fall war seltsam.»

Tatsächlich: Die 1971 kursierenden Spekulationen, der norwegische Geheimdienst habe die Ermittlungen im Hintergrund blockiert, bewahrheiten sich 2002. Nochmals eineinhalb Jahrzehnte später gaben die Behörden laut Recherchen der «Zeit» einige wenige Dokumente frei. Darunter eine Notiz des Vizechefs der norwegischen Spionageabwehr. Er glaubte, die Frau Ende der 1960er im Nato-Hauptquartier gesehen zu haben. Recherchen des öffentlich-rechtlichen norwegischen Rundfunks NRK beleben 2016 die Ermittlungen. Die norwegische NRK-Journalistin Marit Higraff erregt international Aufsehen mit ihrem Podcast «Death in Ice Valley» – und nun erbringen DNA- und Isotopenanalysen überraschende neue Erkenntnisse.

Die Postkarte aus den USA. Bild: PD

Die Spur nach Meersburg eröffnen zwei Postkarten, die am 13. Januar und am 3. März dieses Jahres im Städtchen Manchester im US-Bundesstaat New Hampshire abgestempelt wurden. Die erste Karte ging an die Internetbloggerin Runa Sandvik und trägt den Satz: «The Isdal woman is from Meersburg, Germany.» Die zweite Postkarte, mit demselben Motiv der Karte des Staates New Hampshire, verfasst in derselben Schrift und mit demselben Stift, ging wenige Wochen später an jene Marit Higraff und ist ungleich spannender. Darauf steht: «Dear Marit Higraff, The Isdal woman was from Meersburg, Germany, If you Find this useful I will contact you. Keep up the Good work!» («Liebe Marit Higraff, die Isdalfrau war von Meersburg, Deutschland. Sollte dir das weitergeholfen haben, dann werde ich dich kontaktieren. Mach weiter so!»)

Die Journalistin Higraff fordert den unbekannten Verfasser nach seinem Angebot auf Twitter auf, sich zu melden. Ob er schon reagiert hat, darüber ist auf ihrer Twitter-Seite noch nichts zu lesen.

Eines Morgens verschwunden

«Sie hat bei uns im Haushalt gewohnt, ein junges Mädchen, das war 1951 oder 1952.» Er erinnert sich an den Eindruck, den sie damals auf ihn als Teenager hinterliess:

«Sie war eine elegante, gut aussehende Frau, eine aussergewöhnliche Erscheinung.»

Und als er die Polizeizeichnung im «Südkurier» sah, sei er sich ziemlich sicher gewesen: «Das muss sie gewesen sein.» Den Namen der Frau hat Schmid vergessen. Aber er sehe sie noch vor sich. «Sie war Dienstmädchen bei meinen Eltern, sie hat bei uns gearbeitet, Wohnung geputzt, ist Einkaufen gegangen und hat uns beaufsichtigt, wenn wir Hausaufgaben gemacht haben.» Inzwischen datieren Wissenschaftler die Geburt der Isdalfrau auf etwa 1930. Das Alter jener Frau, die Karl-Rudolf Schmid 1951 begegnete, wäre zumindest passend.

«Ein Leben lang hat mich das verfolgt: Wir wussten nicht, woher sie kam, irgendwie war sie plötzlich da, sie arbeitete etwa ein Jahr bei uns und war eines Morgens verschwunden.»

Könnte sie es gewesen sein? Ohne genaue Informationen über die 21-Jährige, die bei der Familie Schmid 1951 als Dienstmädchen arbeitete, lässt sich die Frage wohl nicht beantworten. Auch über die Herkunft der Isdalfrau war lange spekuliert worden. Erst vor fünf Jahren lieferte ein Spezialist für forensische Geochemie aufgrund von Isotopenanalysen des Zahnschmelzes an der Uni Canberra eine genaue Eingrenzung. Das Ergebnis laut Recherche der «Zeit»: Die Isdalfrau verbrachte ihre ersten Lebensjahre in Franken, vermutlich in der Nürnberger Gegend. Später hielt sie sich länger im deutsch-französisch-belgischen Grenzgebiet auf. Ja, und dann sind da noch die beiden dieses Jahr in den USA versandten Postkarten: «The Isdal woman was from Meersburg, Germany.»

