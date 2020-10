Musikschule Weinfelden bewirbt sich für Label «PreCollege»: Thurgauer Musik- und Tanztalente sollen künftig bis zum Studium gefördert werden

Alois Marti Bärtschi ist 15-jährig und Perkussionist. Der Frauenfelder hat das Förderprogramm auf Stufe Sek I an der Musikschule Weinfelden absolviert. Dafür musste er die Sek in Weinfelden besuchen, wo er einige Lektionen pro Woche vom Unterricht befreit wurde. Bärtschi sagt: «Ich habe den Musikunterricht an der Sek nicht besucht und stattdessen während dieser Zeit an der Musikschule auf meinem Niveau geübt.»

Heute besucht Bärtschi die zweite Klasse der Informatikmittelschule und weiterhin Musikunterricht – in Perkussion und Klavier. Ob er sich nach der Matura hauptsächlich der Informatik oder der Musik zuwendet, weiss er noch nicht. «Musik zu studieren, wäre schon cool», sagt er. Zumindest werde er wohl immer Musik machen. Bärtschi ist Mitglied des Jugendorchesters Thurgau, das auf hohem Niveau spielt. Dem 15-Jährigen gefällt als Instrument besonders das Marimba. Er sagt: «Es ist die perfekte Mischung.» Das Instrument wird geschlagen, man kann aber Melodien wie beim Klavier spielen.