Über 500 Sänger kommen ans Fest der Chöre nach Frauenfeld

Musikkultur Über 500 Sängerinnen und Sänger bringen Frauenfeld am Fest der Chöre ein ganzes Wochenende lang zum Klingen Eigentlich hätte vergangenes Jahr das kantonale Gesangsfest in Frauenfeld stattfinden sollen. Die Pandemie machte dem OK einen Strich durch die Rechnung. Die Idee eines Sängerwochenendes haben Christina Schäfer und David Lang übernommen, konnten dabei auch von der geleisteten Vorarbeit profitieren. Nun bekommen am Samstag und Sonntag 24 Chöre in der evangelischen Stadtkirche eine Bühne.

Mathias Frei 07.09.2021, 04.30 Uhr

Die Organisatoren des Fests der Chöre am Ort des Geschehens: Christina Schäfer und David Lang in der evangelischen Stadtkirche. Bild: Andrea Stalder

Keinen zu trockenen Hals und im Minimum drei Stunden vor dem Einsingen Tagwache: Das empfiehlt David Lang den gut 520 Sängerinnen, die am Wochenende am Fest der Chöre auf der Bühne respektive im Chor der evangelischen Stadtkirche stehen werden. Lang – Sänger, Pianist, Komponist und Dirigent – organisiert mit der Kultureventmanagerin Christina Schäfer den zweitägigen Gesangswettbewerb. Dabei war alles ganz anders geplant. Eigentlich hätte im vergangenen Jahr das kantonale Gesangsfest in Frauenfeld über die Bühne gehen sollen. 70 Chöre hätten kommen sollen. Doch dann kam der erste Lockdown, die Veranstalter entschieden sich zuerst für eine Verschiebung um ein Jahr. Dann bliesen sie den Grossanlass ab.



«Uns hat schon immer einmal interessiert, einen Anlass mit Chören zu organisieren.»

Das sagt der aus Mammern stammende Lang, der dort auch für Mammern Classics verantwortlich zeichnet. Das OK des Kantonalfests gab die Geschicke entsprechend gerne in die Hände von Lang und Schäfer. Auch die bereits akquirierten Sponsor liessen sich für das Fest der Chöre überzeugen. Zuerst war Juni 2021 angedacht, die Lage im Frühsommer war aber noch zu unklar. Nun steht der Anlass definitiv. 24 Chöre aus dem Thurgau, aber auch aus dem St.Gallischen, Zürcherischen und der Innerschweiz sind zu hören. Es gibt ein kleines Rahmenprogramm. Lang sagt:



«Die Chöre sind hungrig. Denn die Auftrittssituation ist ausgetrocknet.»

Zutritt zu allen Musikveranstaltungen ist frei Das Fest der Chöre in Frauenfeld geht zum ersten Mal über die Bühne – am Samstag und Sonntag, 11. und 12. September. Am Samstag finden in der evangelischen Stadtkirche die Liedvorträge zwischen 10.15 und 11.25 Uhr sowie zwischen 13.15 und 15.25 Uhr statt. Um 11.30 Uhr spielt die Brass-Band-Musikgesellschaft Hörhausen ein Platzkonzert vor der Kirche, um 16.15 Uhr tut es den Hörhausern die Swing-Classic-Big-Band aus Cham gleich. Die Liedvorträge am Sonntag sind zwischen 12.30 und 16.10 Uhr in der Kirche. Und um 16.30 Uhr steht die Uraufführung des Werks «Teneo!» (von David Lang) mit dem Kirchenchor Walchwil und einem Instrumentalensemble auf dem Programm, ebenfalls in der evangelischen Stadtkirche. Für Veranstaltungen in der Kirche muss man sich vorgängig online registrieren und bekommt dann beim Infostand vor der Kirche einen Zutrittsbändel. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. (ma)

www.fest-der-choere.ch

Von Pop bis zu Volksliedern, von kirchlich bis Mundart

Werbe-Roll-up des Fests der Chöre in der evangelischen Stadtkirche. Bild: Andrea Stalder

Im August 2020 haben Lang und Schäfer mit den Planungen begonnen. Die Chöre finden sich zuerst zum Einsingen in der Konvikthalle oder in der städtischen Turnhalle Spanner ein. Das dauert 30 Minuten. Danach geht es zum Liedvortrag, der in der evangelischen Stadtkirche ist und zehn Minuten dauert. Hier ist Publikum herzlich willkommen. Im Anschluss steht das nicht öffentliche Expertengespräch im Kirchgemeindehaus auf dem Programm. Lang und Schäfer haben sich bewusst für zwei ältere, erfahrenere Juroren sowie drei junge Juroren entschieden, die aus den Kantonen Zürich, Luzern sowie Graubünden kommen und vom nationalen Chorverband gestellt werden. Nachwuchsförderung im Jurybereich. Was die Chöre vortragen, liegt an ihnen. Es sei alles zu hören, von Pop über Spirituals bis Volksliedern, vom «Hallelujah» bis zum Mundartstück, sagt Lang.



Die Chöre können sich nach getaner Sangesarbeit in einem von sechs Frauenfelder Restaurants verpflegen. Christina Schäfer sagt:

«Wir haben das Catering bewusst an die Profigastronomie ausgelagert. Denn dieser Sektor musste in den vergangenen anderthalb Jahren untendurch und soll nun ein wenig profitieren.»



Ein Auftritt der Brass-Band-Musikgesellschaft Hörhausen mit Larissa Baumann. Video: PD/Larissa Baumann

Zudem betreibt der Damenchor Kurzdorf ein Festbeizli im «Suure Winkel». Für das Fest der Chöre ist die Freie Strasse gesperrt. Vor der Stadtkirche gibt es am Samstag zwei Konzerte im Rahmenprogramm mit der Brass-Band-Musikgesellschaft Hörhausen und der Chamer Swing-Classic-Big-Band. Zum Abschluss des Sonntags wartet der Walchwiler Kirchenchor, der sein 130-Jahr-Jubiläum feiert, mit einer Uraufführung auf. David Lang hat für die Luzerner Sänger ein Stück komponiert, das nun aufgrund der fehlenden Auftrittsmöglichkeiten in Frauenfeld statt in der Innerschweiz zu hören ist. Eine Besonderheit stellt die Musical- und Fernseh-Schauspielerin Anja Monn dar, die als Moderatorin durch das Programm führt.

Die Chamer Swing-Classic-Big-Band am Samstag, 23. September 2017, im Lorzensaal in Cham.

Bild: Roger Zbinden (Zuger Zeitung)

In der Regel gebe es zu wenige Sängerfeste, wo die Chöre auftreten könnten, sagt Lang. Denn die Organisation sei für kleine vereinsmässig organisierte Chöre aufwendig. Für Schäfer und ihn ist deshalb klar:

«Das Fest der Chöre ist vorerst ein einmaliges Projekt, dürfte aber je nach Resonanz der Beteiligten in Zukunft auch regelmässig stattfinden.»