Stadtmusik Frauenfeld: Nach 30 Jahren neues Probelokal gefunden

Musikkultur Endlich ohne Gehörschutz: Nach 30 Jahren Suche nach einem neuen Probelokal ist die Stadtmusik Frauenfeld fündig geworden Musikerinnen und Musiker beim Zügeln: Kürzlich hat die Stadtmusik Frauenfeld ihr neues Probelokal bezogen. Es befindet sich im Wohn- und Geschäftshaus Multiplex direkt über der Migrosfiliale. Endlich ist genug Platz da für die 60 Mitglieder des Musikvereins, endlich ein Raum mit Tageslicht, den man auch lüften kann. Der Kontakt für den Raum kam über die Tochter von Richard Nägeli zu Stande. Mathias Frei 29.03.2022, 04.20 Uhr

Während die einen im neuen Probelokal die Perkussion einrichten, sitzen andere bereits Probe. Bild: Donato Caspari

«Hoffentlich reicht es?» Fabian Bächi zittert. Passt die grosse Kesselpauke durch die Tür? Es ist kurz nach 20 Uhr. Normalerweise würde nun die wöchentliche Probe der Stadtmusik laufen. Aber an diesem Donnerstag ist alles anders. Es steht der Umzug ins neue Probelokal an – vom Schulhaus Reutenen in den ersten Stock des Wohn- und Geschäftshauses Multiplex im Langdorf, wo unter anderem eine Migrosfiliale daheim ist. Rund 50 Mitglieder der Stadtmusik helfen mit. Und da kommt dann auch die Pauke angerollt. Es wird eng, aber sie geht durch.