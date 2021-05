Musik Weltstar Bonnie Tyler macht Video für jungen Musiker aus Steckborn Danny Concannon veröffentlicht am 4. Juni seine neue Single «Video Games». Am Mittwoch veröffentlichte der 25-Jährige auf seinem Youtube-Kanal ein ihm gewidmetes Video der Rocksängerin Bonnie Tyler. Janine Bollhalder 07.05.2021, 12.30 Uhr

Danny Concannon veröffentlicht am 4. Juni seine Version des Hits «Video Games». Bild: PD

Rocksängerin Bonnie Tyler lobt in einem 56-sekündigen Video Ihren Song «Video Games». Wie ist der Kontakt entstanden?

Danny Concannon: Ich war schon immer ein Fan von Bonnie Tyler. Vor einigen Jahren war ich mit meinen Eltern auf einem Konzert und habe ein Foto davon bei Facebook hochgeladen. Daraufhin hat mich Tylers Bruder angeschrieben und ein Treffen organisiert. Seither habe ich bei Konzerten Backstage Kontakt mit ihr. Das Video habe ich aber nicht persönlich, sondern über Tylers Management erhalten.

Video: Youtube

Weshalb haben Sie sich entschieden, «Video Games», ein Lied der Künstlerin Lana del Rey, nachzusingen?

Der Song wurde 2011 veröffentlicht und war lange Zeit mein Lieblingslied. Ich wollte schon immer eine eigene Version davon machen. Die Zeit der Pandemie wollte ich darin investieren, dieses Lied nach meinen eigenen Wünschen aufzunehmen.

Sie bezeichnen die Arbeit an «Video Games» als reines Familien- und Freundesprojekt. Wie ist das zu verstehen?

Das Albumcover von «Video Games» zeigt eine Trauerweide. Bild: PD

Ich bin bei keinem Plattenlabel unter Vertrag. Das Lied habe ich mit Freunden in einem Studio produziert, genauso wie das Video, das wir in einer Villa in Erlenbach gedreht haben. Das Albumcover hat die Freundin eines Bandmitglieds gezeichnet. Es zeigt eine Trauerweide, welche die Melancholie des Liedes widerspiegeln soll. Organisatorisches habe ich mit meiner Freundin gemacht.

Wie hat Ihre musikalische Karriere angefangen?

Das war vor etwa 15 Jahren, als ich noch in Irland lebte und dort zur Schule ging. Mein Lehrer spielte während des Musikunterrichts Klavier. Das Instrument hat mich fasziniert. Ich schlich mich jeweils nach dem Unterricht in den Musiksaal und spielte Klavier. Unterricht habe ich aber erst genommen, als wir in die Schweiz gezogen sind.

Das ganze Lied «Video Games» wird am 4. Juni veröffentlicht. Video: Youtube

Spielen Sie nebst Klavier noch ein anderes Instrument?

Nein, ich habe eine Band. Wir haben uns bereits während Schulzeiten zusammengeschlossen. Wenn ich für ein Lied jeweils noch ein anderes Instrument möchte, das keiner von uns beherrscht, suche ich nach einem entsprechenden Musiker.

2018 haben Sie Ihre erste CD veröffentlicht. Welche nächsten Projekte von Ihnen kann man erwarten?

Am 4. Juni wird «Video Games» veröffentlicht und ist auf iTunes und Amazon zu kaufen. Ich arbeite ausserdem an einem Album, das Anfang des kommenden Jahres veröffentlicht werden soll.

Wird es auf dieser CD selbst komponierte Lieder haben oder Coverversionen wie «Video Games»?

Es werden meine eigenen Lieder sein. Doch es wird keinen Partysong von mir geben, denn das passt nicht zu mir. Alle meine komponierten Lieder haben eine melancholische Note. Ich denke, das kommt von meinen irischen Wurzeln. Irland ist bekannt für seine melancholische Kultur im Musikbereich.

Woher stammt die Inspiration für Ihre Stücke?

Ich setze mich jeweils mit einem Erlebnis oder einer Geschichte im Kopf, die mich beschäftigt, ans Klavier. Die Melodie kommt dann einfach. Allerdings ändere ich sie im Laufe der Arbeit an einem Song immer wieder. In den Liedern geht es immer um Liebe – und auch wenn meine Lieder melancholisch sind, bin ich in einer glücklichen Beziehung.

Würden Sie sagen, dass die Pandemie Ihre musikalische Weiterentwicklung behindert?

Nein. Die Zeit, in der ich nicht auftreten kann, stecke ich ins Komponieren neuer Songs. Das hat mir musikalisch viel gebracht. Da wir keine Konzerte veranstalten können, habe ich Flyer verteilt, um die Leute auf meine Musik aufmerksam zu machen. Ich hoffe aber, bald wieder auftreten zu können.