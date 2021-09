Musik und Unterhaltung Aufmunternde Songs in einem idyllischen Park: Das Bluegrass-Festival kommt zurück nach Stettfurt Am 4. September bringt das Sunny-Mountain-Bluegrass-Festival ein musikalisches Spektakel nach Stettfurt. Das Konzert ist öffentlich und findet im Festzelt sowie unter freiem Himmel statt. Rebekka Schai ist OK-Mitglied und gibt einen Einblick in die Welt des Bluegrass-Konzerts. Kim Ariffin 02.09.2021, 11.30 Uhr

Die Sunny-Mountain-Grass-Band während des Stettfurter Festivals im Jahr 2019. Bild: Claudia Koch

Ein besonderes Event steht in Stettfurt vor der Tür. Das jährliche Bluegrass-Festival im Dialogospark verspricht musikalische Unterhaltung für Gross und Klein. Mit amerikanischer Volksmusik sorgen vier Bands am Samstag, 4. September, zwischen 13.30 und 22.45 Uhr für eine einzigartige Stimmung, darunter Sunny Mountain Grass, Morning Dew, Wäfler Brothers sowie die italienische Musikgruppe Bluedust.

Rebekka Schai ist Mitglied des OK-Teams. Bild: PD

Aus verschiedenen Gründen hat sich diese Veranstaltung immer wieder aufs Neue bewährt. Zum einen ist der amerikanische Musikstil Bluegrass hierzulande relativ unbekannt, was das Interesse sehr vieler Leute erweckte, erzählt Rebekka Schai, Mitglied des OK-Teams. Des Weiteren lernen die Besucherinnen und Besucher neue Instrumente kennen, die eher selten sind. Dazu gehören die Resonatorgitarre sowie die Flachmandoline und das Banjo. Dank ihrer Beliebtheit erreichten die jährlichen Bluegrass-Festivals eine europaweite Aufmerksamkeit, und es gibt immer wieder Kundschaft aus Nachbarländern. Schai erklärt:

«Die Musik wirkt sehr glücklich und verbreitet gute Laune beim Publikum. Zudem sorgt der idyllische Schauplatz im Dialogospark für eine gemütliche Stimmung.»

Die «Sunny Mountain Grass» mit ihren Instrumenten. Bild: PD

Während der musikalischen Darbietungen können sich die Besucherinnen und Besucher in der Festwirtschaft verpflegen, wo es eine grosse Auswahl an Getränken und kulinarischen Spezialitäten gibt.

Seit 30 Jahren ist das Bluegrass-Festival eine fortlaufende Tradition, die jährlich für neue Begeisterung sorgt. Im Jahre 1991 fand die Veranstaltung ihren Ursprung in Tägermoos. Das Konzert erwies sich als sehr erfolgreich, weswegen die Band Sunny Mountain Grass entschied, ein jährliches Festival in diesem Stil zu gründen. Bis 1997 führten sie diese Tradition am besagten Ort weiter. 1998 wechselte das OK-Team zum Heimatort der Gründerband im Stettfurter Schloss Sonnenberg, wo das Festival bis 2007 jährlich organisiert wurde. Danach wechselte die Bühne für zehn Jahre nach Lommis. Schliesslich entschied sich das Organisationsteam für einen erneuten Wechsel und wählte den Dialogospark in Stettfurt, wo das Konzert nun seit 2019 zum dritten Mal stattfindet.

Die Bluegrass-Band in abendlicher Festbeleuchtung. Bild: PD

Aufgrund der Coronapandemie gab es im Jahr 2020 Schwierigkeiten bei der Organisation des Festivals, weswegen auf einen öffentlichen Anlass verzichtet werden musste. Stattdessen veranstalteten die Bluegrass-Bands ein exklusives Fest für Stettfurt. Das diesjährige Festival kann nun wieder in voller Grösse stattfinden. Schai erklärt:

«Diesmal haben wir ein Schutzkonzept verfasst, worin die wichtigsten Massnahmen vorhanden sind. Dazu gehören zum Beispiel Abstandsregeln oder die Maskenpflicht in bestimmten Situationen.»