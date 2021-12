Musik Spass am gemeinsamen Musizieren: Musikschule Thurtal Seerücken bietet Basiskurse für Kinder im Vorschulalter an In Müllheim, Märstetten und Wigoltingen finden im Januar und Februar verschiedene Kurse der Musikschule Thurtal Seerücken statt. 09.12.2021, 16.30 Uhr

Benedikt Hubov, Musiklehrer und Dirigent der Regionalen Jugendmusik Thurthal, mit einem Buben, der sich am Waldhorn versucht. Bild: PD

Zum Frühlingssemester 2022 mit Beginn am 7. Februar starten wieder die einjährigen Basiskurse an der Musikschule Thurtal Seerücken. Kinder im Alter zwischen vier und sieben Jahren können in der Gruppe in die Welt der Musik eintauchen und ein bestimmtes Instrument innerhalb eines Jahres kennen lernen.

In Müllheim und Märstetten finden jeweils die Kurse «Basic Rhythmus und Perkussion» statt. Der Kurs «Basic Trompete» ist in Müllheim beliebt. Es lohnt sich auch, jeden Freitag in Wigoltingen den Kurs «Basic Ukulele» zu besuchen. Die Kurse ermöglichen einen spielerischen Einstieg innerhalb der Gruppe und vermitteln in erster Linie Spass am gemeinsamen Musizieren. (red)

Detaillierte Infos auf www.msts.ch. Anmeldungen sind bis 15. Januar 2022 möglich.