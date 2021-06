Sommerkonzertreihe in der evangelischen Kirche Frauenfeld

Sommerkonzerte in Frauenfeld starten mit international erfolgreichen Musikern

Am Sonntag, 4. Juli, beginnt die Sommerkonzertreihe in der evangelischen Stadtkirche. Vier Konzerte bringen den Gästen jeweils sonntags verschiedene Musikstücke näher. Das letzte Sommerkonzert findet am 25. Juli statt.