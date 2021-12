Musikgesellschaft Aadorf tritt in reformierter Kirche Elgg auf

Musik in der Kirche Wohltuende Klänge, die niemanden unberührt lassen: So lief der Auftritt der Musikgesellschaft Aadorf in Elgg Die Musikgesellschaft Aadorf begeisterte in der reformierten Kirche Elgg mit einem eindrücklichen Konzert. Unterstützt wurde die MG von der Jugendband Dynamic, die unlängst einige Mitglieder an die Erwachsenenvereine verloren hat. Kurt Lichtensteiger 07.12.2021, 11.30 Uhr

Die Musikgesellschaft Aadorf unter der straffen Leitung von Tina Egger. Bild: Kurt Lichtensteiger

«Die Musik hat eine wunderbare Kraft, in einer bestimmten Art und Weise die starken Gemütserregungen in uns wieder wachzurufen, die vor längst vergangenen Zeiten gefühlt wurden», so hiess es im gestreuten Konzertflyer. Die Aussage traf zweifellos den Nagel auf den Kopf. Sowohl vor 14 Tagen in der katholischen Kirche Aadorf als auch am vergangenen frühen Sonntagabend in Elgg, wo die bessere Akustik gar noch für ein verstärktes Hörerlebnis sorgte. Die gut 30 Musikantinnen und Musikanten setzten mit ihrem Auftritt einen Glanzpunkt in schwierigen Zeiten. Dafür applaudierte das Publikum gebührend.

Endlich wieder vor Publikum

An beiden Anlässen führte Moderatorin Imelda Rupper eloquent durch das ansprechende Programm. Die Aadorferin verstand mit ihren Einleitungen zu den acht gespielten Stücken, die Spannung der Zuhörerschaft mit wissenswerten Informationen aufzubauen.

Die musikalische Umsetzung war dann der Dirigentin Tina Egger und Vizedirigentin Michèle Bosshard vorbehalten, die sich der Aufgabe mit Bravour entledigten. Natürlich nicht ohne den freudvollen Einsatz der Protagonisten, nämlich der Musikantinnen und Musikanten. Sie alle durften aus bekannten Gründen nicht mehr vor Publikum spielen. Dass sie in Elgg mit ausserordentlichem Herzblut bei Sache sein würden, war wohl offenkundig.

Das Programm bot zudem eine gelungene Auswahl von Stücken: Beschwingtes, Sinnliches, Bekanntes und Unbekanntes, aber vor allem auch Anspruchsvolles. Eine Vielfalt eben – Stücke wie «Olympic Spirit», «Finlandia», «Sehnsuchtsmelodie», «You’re So Cool», «Vivo per lei» – ohne vollständig zu sein. Die bekannte «Petersburger Schlittenfahrt» als Zugabe war dann noch ein stimmungsvolles Schlussfurioso.

Jugendband ist mittlerweile noch jünger

Neben diesem Programmschwerpunkt spielte die Jugendband Dynamic keine untergeordnete Rolle. Die kleine Formation unter der Leitung von Tina Egger eröffnete den Konzertabend mit «Cowboy Song» von Joe Grain, um danach mit «Alperose» von Polo Hofer und «Black Or White» weitere Akzente zu setzen. Dass Tina Egger alle Stücke eigens für eine Minibesetzung arrangiert hatte, verdient eine spezielle Erwähnung.

Leicht war zu erkennen, dass die Band eine Verjüngungskur durchgemacht hat. Will heissen, dass einige ältere Mitglieder zum Erwachsenenverein übergetreten sind, sowohl in Bichelsee-Balterswil als auch in Aadorf. Infolge dieses Aderlasses wird sie derzeit von einigen Mitgliedern der Musikgesellschaft Aadorf unterstützt.