Musik Hass mit Hoffnung und Liebe bekämpfen: Brass-Band Hörhausen lädt zu ihrem Konzertabend ein «Musik im Herbst» heisst das Motto des Konzertabends der Brass-Band Hörhausen am Sonntag in der Mehrzweckhalle in Hörstetten. 25.10.2021, 16.35 Uhr

Die Musikantinnen und Musikanten der Brass-Band Hörhausen mit ihrem Leiter Roger Wellauer (in Schwarz). Bild: PD

Die Brass-Band Hörhausen unter der Leitung von Roger Wellauer lädt am kommenden Sonntag, 31. Oktober, um 18 Uhr zu «Musik im Herbst» in die Mehrzweckhalle Hörstetten ein. Nach der langen Pause der vergangenen Monate freuen sich die Musikantinnen und Musikanten riesig auf den Konzertabend und wollen die Besucherinnen und Besucher mit der Vielseitigkeit der Brass-Band-Musik begeistern und berühren.

So zum Beispiel mit dem wunderschönen Stück «Hope» von Stijen Aertgeerts, zu dieser Musik schreibt der Komponist: In der unruhigen Welt, in der wir heutzutage leben, ist es wirklich schwer, positiv zu bleiben. Der alarmierende Zustand des Klimas, die weltweite Politik ist verrückt geworden. Es scheint, als würde sich der Hass in der Welt immer weiter verbreiten und dich hilflos erscheinen lassen. Deshalb ist es wichtiger denn je, diesen Hass mit Hoffnung und Liebe zu bekämpfen und daran zu glauben, dass die Menschheit stärker wird als alles, was uns auseinander treibt. Wir müssen weiter hoffen und auf die bessere Welt hinarbeiten, die wir alle wollen!

Der Eintritt zum Konzertabend ist frei, es wird eine Kollekte geführt. Die Organisatoren weisen ausserdem darauf hin, dass das Herbstkonzert nur mit einem gültigen Covid-19-Zertifikat besucht werden kann. Für den Einlass ist ein Personalausweis notwendig. (red)