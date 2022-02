Murgspritzer: Frauenfeld ist schöner als der Bodensee

Murgspritzer: Wieso eine Bodensee-Thurtalstrasse bauen, das fragt sich TZ-Redaktor Mathias Frei. Vielleicht weil man in Arbon in einem coolen Shabby-Chic-Restaurant fein essen will. Genug selbstbewusst sind wir Frauenfelder ja so oder so.

Mathias Frei 23.02.2022, 04.30 Uhr