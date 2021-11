Kontroverse um Entschädigugnen für Opfer der Medikamententests

Münsterlingen Wie weiter mit den Opfern? Das Thurgauer Kantonsparlament führt eine kontroverse Diskussion über die Medikamententests von Münsterlingen Für die Opfer der Münsterlinger Medikamententests müsse eine Entschädigungslösung ausgearbeitet werden, lautet die Forderung im Grossen Rat. Doch den Kritikern von Roland Kuhn stellt sich eine Mitte-Kantonsrätin in den Weg. Der Psychiater habe weder illegal noch fragwürdig gehandelt. Silvan Meile 10.11.2021, 18.02 Uhr

Im September 2019 stellten Wissenschafter die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zum «Testfall Münsterlingen» vor. Dabei waren Kisten mit Medikamenten aus Kuhns Nachlass zu sehen.

Bild: Andrea Stalder

Den Betroffenen bleibe keine Zeit mehr. SP-Kantonsrätin Marina Bruggmann (Salmsach) brachte ein emotionales Thema in die Debatte des Grossen Rates: die Medikamententests in Münsterlingen. Es müsse die finanzielle Entschädigung für die Opfer von Psychiater Roland Kuhn geregelt werden.



Diese Meinung teilen auch Edith Wohlfender (SP, Kreuzlingen) und Peter Dransfeld (GP, Ermatingen), die zusammen mit Bruggmann die Interpellation «Betroffene Menschen im Testfall Münsterlingen – Das Dossier darf nicht geschlossen werden» einreichten.



Lob für die damalige Aufarbeitung des Falls

Von den 1940er- bis in die 1980er-Jahre testete Kuhn für die Pharmaindustrie riesige Mengen an nicht zugelassenen Medikamenten in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen. Der Fall ist im 2019 erschienenen Buch «Testfall Münsterlingen» wissenschaftlich aufgearbeitet worden.

Für diese vom Kanton in Auftrag gegebene Aufarbeitung des Falls Münsterlingen gab es von vielen Seiten im Rat Lob. Doch für das begangene Unrecht seien noch mehr Anstrengungen nötig, sagte Nicole Zeitner (GLP, Stettfurt).



Entschiedene Rückendeckung für Kuhn

In eine ganz andere Kerbe schlug Katharina Zürcher (Mitte, Romanshorn). Die damaligen Medikamententests seien – anders als von den Interpellanten dargelegt – weder fragwürdig noch illegal gewesen. Zürcher verwies auf die drei Ehrendoktortitel von Universitäten, die Kuhn während seiner Laufbahn erhielt. Aussagen zu Opfern seien «unbewiesene Behauptungen». Die Interpellation beruhe auf völliger Unwissenheit.

«Das ist, als würden wir die Arbeit eines Metzgers einschätzen.»

Die Entschuldigung des ehemaligen Regierungsrats Jakob Stark sei «zumindest voreilig» gewesen. René Walther (FDP, Landschlacht) sagte, aus heutiger Sicht sei es tragisch. Heute würden aber viele Halbwahrheiten erzählt werden.



Eine kantonale Entschädigungslösung sei nicht zielführend

Peter Dransfeld zeigte sich irritiert über Zürchers Votum.

«Diese Lobhudelei über Herrn Kuhn erachte ich als unwürdig gegenüber diesem Parlament.»

Edith Wohlfender warf schliesslich Katharina Zürcher vor, mit ihrem Votum nicht nur die Interpellanten beleidigt zu haben, sondern auch die Opfer, die über lange Zeit Medikamente einnehmen mussten, was diese bis heute belaste.



Aufgrund der Abwesenheit von Gesundheitsdirektor Urs Martin nahm Regierungsrat Walter Schönholzer zum «sensiblen und tragischen» Thema Stellung. Für Entschädigungszahlungen gebe es heute weder auf Bundes- noch auf kantonaler Ebene eine gesetzliche Grundlage. Die Thurgauer Regierung würde eine nationale Forschung begrüssen. Eine Regelung bezüglich Entschädigungszahlungen müsste auf Bundesebene geregelt werden. Eine kantonale Lösung sei nicht zielführend.