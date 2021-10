Thurgau will Medikamentenversuche nicht weiter erforschen

Münsterlingen Medikamententests: Dem Thurgau reicht es nun mit der historischen Erforschung

Eine weitere Aufarbeitung der Medikamentenversuche in der Psychiatrie sollte gesamtschweizerisch erfolgen, meint der Thurgauer Regierungsrat. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.10 Uhr

Roland Kuhn, der ehemalige Leiter der psychiatrischen Klinik Münsterlingen, führte über Jahrzehnten Medikamentenversuche an Patienten durch. PD

Der Thurgauer Regierungsrat will keine erneute medizinhistorische Untersuchung der Medikamentenversuche in Auftrag geben, die sich nur auf den Thurgau bezieht. In der Beantwortung einer Interpellation von Marina Bruggmann (SP, Salmsach), Edith Wohlfender (SP, Kreuzlingen) und Peter Dransfeld (GP, Ermatingen) lehnt er es ab, nur zwei Jahre nach Abschluss der ersten Untersuchung eine weitere anzustossen.