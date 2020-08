Interview Münchwilens Gemeindepräsidentin Nadja Stricker: «Ich muss noch acht Mal aufs Hörnli wandern» Die ehemalige Rickenbacher Gemeindeschreiberin Nadja Stricker mag ihre neue Stelle als Gemeindepräsidentin von Münchwilen. Im Interview erklärt sie, weshalb sie mit Anthony Hopkins Abendessen möchte und nie mehr umziehen will. Florian Beer 08.08.2020, 05.10 Uhr

Gemeindepräsidentin Nadja Sticker vor dem Gemeindehaus in Münchwilen. Andrea Stalder

Was hat Sie in letzter Zeit beschäftigt?

Nadja Stricker: Die Durchführung der diesjährigen Bundesfeier. Dieses Jahr mussten wir sie aber nach langen Überlegungen schweren Herzens aufgrund der aktuellen Lage absagen. Obwohl der Gemeinderat das Fest Anfang Juli noch durchführen wollte, mussten wir uns eingestehen, dass wir die Sicherheit der Gäste nicht hundertprozentig gewährleisten können.

Was nehmen Sie aus der Coronakrise für sich persönlich mit?

Die Erkenntnis, dass der Mensch sehr anpassungsfähig ist und sich mit neuen Situationen arrangieren kann, wenn es sein muss.

Was meinen Sie damit?

Unser Leben wurde von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Mich hat beeindruckt, dass der Grossteil der Menschen sich sehr diszipliniert an die neuen Regeln gehalten hat. Für mich hat sich während dieser Zeit relativ wenig verändert. Allerdings fielen alle Sitzungen und Abendtermine weg, weshalb ich plötzlich viel mehr Zeit hatte. Diese habe ich damit verbracht, endlich wieder mehr zu lesen.

Haben Sie ein Morgenritual?

Ich fahre jeden Morgen mit dem Velo zu uns ins Gemeindehaus in Münchwilen. Das konnte ich vor meiner Wahl als Gemeindepräsidentin im Juni nicht machen. Den Arbeitsweg sportlich und an der frischen Luft zurückzulegen tut mir sehr gut und gibt mir Energie für den Tag.

Was ist das Beste an Münchwilen?

Wir liegen inmitten wunderschöner Natur und haben die Murg, Wälder, einen Park und Weiher. In Münchwilen gibt es alles, was es für ein gutes und sorgenfreies Leben braucht.

Es wäre schön, wenn wir in der Gemeinde nach der Bewältigung von Corona einen gemeinsamen Anlass feiern können.

Wir haben in Münchwilen viele Zuzüger und ich hoffe sehr, dass wir als Gesellschaft weiter zusammenwachsen.

Seit dem 1. Juni ist Nadja Stricker Münchwiler Gemeindepräsidentin. (Bild: Andrea Stalder)

Haben Sie ein besonderes Talent?

Ich glaube, dass ich eine rasche Auffassungsgabe habe. Vermutlich habe ich in meiner Zeit als Journalistin gelernt, komplexe Sachverhalte analytisch und schnell aufzunehmen. Das ist in meiner neuen Rolle als Politikern auch sehr dienlich.

In welchem Beruf wären Sie eine Fehlbesetzung?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Pflegebranche arbeiten könnte.

Ich habe grössten Respekt vor den Menschen, die als Pflegefachpersonen arbeiten.

Gerade in der Coronakrise hat sich gezeigt, wie essenziell sie und ihre Arbeit für unsere Gesellschaft sind.

Was war Ihr erster Traumberuf?

Als kleines Mädchen wollte ich gerne Bäuerin werden. Meine Grosseltern wohnten auf einem Bauernhof und ich war oft bei ihnen. Mir gefiel es, in der Natur mit Tieren zu arbeiten. Doch mit dem Älterwerden kamen neue Interessen dazu und der Bauernhof wurde irgendwann mit der Zeitungsredaktion und nun schliesslich mit dem Gemeindehaus getauscht.

Was hat Sie zum Schritt in die Politik bewogen?

Das hat sich im Verlauf der Zeit entwickelt. Ich war schon immer sehr an der Gesellschaft interessiert und wollte Verantwortung übernehmen. Mein politisches Engagement hat immer mehr zugenommen. Dann bin ich der FDP beigetreten und als im Jahr 2015 der Sitz im Gemeinderat Münchwilen frei wurde, habe ich mich dafür beworben. Als Journalistin habe ich jahrelang das aktuelle Geschehen aus einer passiven Rolle begleitet, jetzt bin ich aktiv daran beteiligt. Das gefällt mir.

Die Wahlbeteiligung ist besonders auf Gemeindeebene sehr tief. Wie wollen Sie diese anheben?

Wir haben in Münchwilen die Teilnahme an Gemeindeversammlungen für Menschen ab 16 Jahren sowie für Ausländer ermöglicht. Dies ist ein erster Schritt, das politische Interesse vor allem bei jungen Menschen zu wecken. Ob sie schlussendlich, beim Erreichen des Stimmrechtsalters, auch an die Urne gehen, ist ihnen überlassen.

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Ich spiele Tennis, Badminton und Fussball. Meine Position auf dem Fussballfeld ist die acht, also zentrales Mittelfeld. Mein Lieblingsverein ist natürlich der FC Münchwilen!

Nadja Stricker im Trikot des FC Münchwilen. (Bild: Urs Bucher)

Wie lautet der Titel zum Film über Ihr Leben und wer spielt die Hauptrolle?

«Kick it like Beckham». Die Anfänge des Frauenfussballs waren auch in Münchwilen nicht einfach und man musste sich als Frau durchsetzen. Heute ist der Umstand, dass Mädchen kicken, zum Glück Alltag. Meinen Part übernimmt Sandra Bullock, weil sie sich in vielen ihrer Rollen selber nicht so ernst nimmt.

Was steht alles auf Ihrer To-do-Liste?

Beruflich gesehen führe ich diesen Sommer Gespräche mit meinen Mitarbeitern auf der Gemeinde und Menschen aus dem Dorf. Ich bin erst seit 1. Juni im Amt und möchte mich bei möglichst vielen vorstellen. Zudem höre ich mir die Anliegen der Menschen an, um diese besser umsetzen zu können.

Und privat?

Ich habe mir zum Ziel gesetzt, zehn Mal auf das Hörnli zu wandern. Ich stehe aktuell erst bei zwei und muss noch acht Mal hoch.

Stellen Sie sich vor, Sie veranstalten ein Abendessen und dürfen dazu drei Personen einladen – lebendig oder tot. Wer sitzt alles am Tisch?

Auf jeden Fall der britische Schauspieler Anthony Hopkins. Ich bewundere ihn und seine Wandlungsfähigkeit sehr. Dann die Sängerin Pink, deren Musik und Persönlichkeit ich toll finde. Ich war letztes Jahr auch an einem Konzert von ihr. Als dritten Gast lade ich meine verstorbene Grossmutter ein. Sie war ein Fixpunkt in meinem Leben.

Wohin würden Sie ziehen, wenn Sie den Thurgau verlassen müssten?

Ehrlich gesagt möchte ich nicht mehr umziehen. Ich habe zwei Jahre als Reiseleiterin in der Dominikanischen Republik gearbeitet. Das war eine tolle Erfahrung, aber ich bin gerne wieder in die Schweiz zurückgezogen.

Münchwilen ist meine Heimat und ich schätze die Schweizer Ordnung und Zuverlässigkeit. Allerdings können wir uns von den Menschen in der Karibik etwas von ihrer Gelassenheit und Lebensfreude abschauen. Das fehlt uns hierzulande ab und zu.