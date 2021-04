Münchwilen «Wir brauchen keinen Luxus, aber einen Ort mit Überdachung»: Die Münchwiler Jugend will einen eigenen Platz erhalten Sie haben keinen Ort, an dem sie sich auch bei schlechtem Wetter treffen können. Deshalb suchen Münchwiler Jugendliche mit Jugendsozialarbeiterin Tsering Sewo im Dorf einen Standort für einen neuen Jugendplatz. Roman Scherrer 13.04.2021, 04.30 Uhr

Die Münchwiler Jugendsozialarbeiterin Tsering Sewo und Janik Leuenberger, Mitglied des Jugendteams, setzen sich für einen öffentlichen Jugendplatz im Bezirkshauptort ein. Bild: Kevin Roth

Bei schlechter Witterung haben sie wenig Möglichkeiten. Für die jungen Münchwilerinnen und Münchwiler gibt es im Hinterthurgauer Bezirkshauptort bisher kaum öffentliche Plätze, an denen sie sich bei Regen oder Schnee in ihrer Freizeit treffen können. Das soll sich nun aber ändern. So arbeitet das Münchwiler Jugendteam – eine Subkommission der Jugendkommission, bestehend aus 8 Jugendlichen – daran, einen öffentlichen Jugendplatz zu schaffen.

«Es ist ein Bedürfnis, das die Jugendlichen konkret geäussert haben», berichtet Tsering Sewo. Die Münchwiler Jugendsozialarbeiterin hat mit dem Jugendteam ein Betriebskonzept für den Platz ausgearbeitet, welches der Gemeinderat bereits bewilligt hat. In einem nächsten Schritt wird es deshalb darum gehen, einen geeigneten Begegnungsort zu finden.

Eine konkrete Auswahl an Standorten ist noch nicht vorhanden. Die Suche vereinfachen dürfte jedoch die Tatsache, dass die Jugendlichen alles andere als utopische Vorstellungen haben. «Wir brauchen nicht viel: einen Ort mit einer Überdachung, einen Tisch mit Stühlen und vielleicht ein WC», erklärt Jugendteam-Mitglied Janik Leuenberger. Im Idealfall sei es ein zentraler Ort, der für alle zugänglich ist.

Janik Leuenberger Bild: Kevin Roth

«Luxus brauchen wir nicht. Und für die Stimmung können wir selbst sorgen.»

Wichtig sei es in erster Linie, dass es ein Ort ist, an dem sich die Jugendlichen aufhalten dürfen, «dass wir nicht Angst haben müssen, weggeschickt zu werden», betont der 17-Jährige. Dass dieser Umstand nicht selbstverständlich ist, zeigt das Beispiel des Schulareals Waldegg. Dort dürfen sich Jugendliche am Abend nicht aufhalten. «Das verschärft das Bedürfnis nach einem Jugendplatz zusätzlich», ist Leuenberger überzeugt.

Hinzu kommt nun, dass die Pandemie für seine Altersgruppe alles andere als einfach ist. «Viele meiner Kollegen leiden unter psychischen Problemen», berichtet er. Einzelne seien auch kreativ geworden und hätten zum Beispiel zusammen einen Wohnwagen gekauft und umgestaltet, um sich darin zu treffen. «Aber wer will schon Jugendliche auf seinem Privatgelände haben?»

Bis im Herbst soll der Platz bereitstehen

Ziel sei es, dass der öffentliche Jugendplatz bis spätestens im Herbst, wenn sich das Wetter wieder verschlechtert, eingerichtet ist, erklärt Tsering Sewo. Dessen Gestaltung will sie unkompliziert angehen:

Tsering Sewo Bild: Kevin Roth

«Sobald wir den Platz haben, werden wir zusammen dorthin gehen und schauen, was wir daraus machen können.»

Vorgesehen ist, dass die Jugendlichen ihren Begegnungsort selber gestalten und einrichten. Unter ihnen sind dazu auch genügend verschiedene Talente vorhanden, ist Janik Leuenberger überzeugt. «Zudem geht man sorgfältiger damit um, wenn man es selber gemacht hat», sagt er.

Seit 2019 ist Tsering Sewo als erste Jugendsozialarbeiterin der Gemeinde Münchwilen tätig. Mit ihr und dem von ihr geleiteten Jugendteam haben die heranwachsenden Münchwilerinnen und Münchwiler nicht nur neue Freizeitangebote erhalten, sondern auch einen direkten Draht ins Gemeindehaus. Dass sich das auszahlt, zeigt die Aussage von Janik Leuenberger: «Man fühlt sich als Jugendlicher mehr wahrgenommen. Und einige unserer Vorschläge werden bereits umgesetzt. Das ist ein sehr schönes Gefühl.»