Münchwilen begrüsst 35 Neuzuzüger

Münchwilen «Üs gfallts z’Münchwile»: Gemeinde begrüsst ihre Neuzuzüger In der Villa Sutter trafen sich am Donnerstagabend die Neuzugezogenen zum informativen Apéro. Maya Heizmann 20.08.2021, 16.50 Uhr

Gemeindepräsidentin Nadja Stricker (rechts) im angeregten Gespräch mit ihren neuen Mitbürgern. Bild: Maya Heizmann

Der Musikverein Harmonie gab den musikalischen Auftakt zum Treffen der Neuzugezogenen. «Münchwilen ist eine Wohlfühlgemeinde», davon ist Gemeindepräsidentin Nadja Stricker überzeugt. Sie dankte den Anwesenden für ihren bewussten Entscheid, in Münchwilen zu leben. Sie rief die neuen Bewohner auf, sich aktiv am Vereins-und Dorfleben zu betätigen.

Jedes Mitglied des Gemeinderats stellte sich und seine Tätigkeiten kurz vor. Ebenso Schulpräsident Lukas Weinhappl, er informierte die 35 Neuen über die Schule. Bei einem ausgedehnten Apéro kamen die Teilnehmer miteinander ins Gespräch. In einer kleinen Umfrage waren sich alle Befragten einig, dass sie glücklich über ihren neuen Wohnort sind.

Das Ehepaar Gonxhe und Gjoni Florim ist glücklich in Münchwilen. Bild: Maya Heizmann

So auch das Ehepaar Gjoni und Gonxhe Florim aus Albanien. Sie wohnen mit ihren drei Kindern seit vergangenen April in Münchwilen. Mit etlichen Deutschkursen haben sie ihre Sprachkenntnisse verbessert und haben sich gut integriert. Gjoni Florim hat eine Stelle als Fenstermonteur im Dorf gefunden.

Glücklich in Alterswohnung

Ottilia und Robert Jorgella wohnen seit gut einem Jahr in einer Alterswohnung im Regionalen Alterszentrum Tannzapfenland. «Wir sind glücklich, wir haben uns gut eingelebt», sind sie sich einig. Auch Hartmut und Aenne Schöpperle sind sehr zufrieden in ihrer Alterswohnung im Tannzapfenland. Wittwer Ulrich Buchser hatte Glück, er wohnt seit gut einem Monat bei seiner Tochter. Er freut sich über seine Spaziergänge in der Umgebung.