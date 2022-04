Münchwilen: 49. Generalversammlung Alterszentrum Tannzapfenland

Münchwilen «Stets ihr ganzes Herzblut»: Generalversammlung verabschiedet Münchwiler Alterszentrumsleiterin Die Versammlung des Münchwiler Alterszentrums Tannzapfenland stand im Zeichen des Abschieds von Renate Merk. Indes konnte die scheidende Zentrumsleiterin nicht am Anlass teilnehmen. Christoph Heer 27.04.2022, 16.35 Uhr

Verwaltungsratspräsidentin Iris Lindemann Krüsi erntet keine Gegenstimmen zu den traktandierten Geschäften des Regionalen Alterszentrum Tannzapfenland. Flankiert wird sie von ihren VR-Mitgliedern Erika Meier und Roland Müller. Bild: Christoph Heer

Die Traktandenabhandlung der 49. Generalversammlung des Regionalen Alterszentrums Tannzapfenland (RAT) ist von kurzer Dauer und demnach mit wenig Aufwühlendem gespickt. Bedauernswert ist einzig die Abwesenheit aus persönlichen Gründen von Renate Merk. Die Zentrumsleiterin tritt Ende Mai zurück, für ihr langjähriges Wirken werden viele Lobesworte an sie gerichtet.

Seit knapp 24 Jahren arbeitet Renate Merk im Regionalen Alterszentrum Tannzapfenland. Erst in der Pflege, dann als Pflegedienstleitung und schlussendlich gar als Zentrumsleiterin. Letzteres seit 2015.

Sie habe das Haus geprägt, vorwärtsgebracht und stets einen guten Umgang mit allen Mitarbeitern und Bewohnern gepflegt, sagt Verwaltungsratspräsidentin Iris Lindemann Krüsi am Dienstagabend zu den 38 anwesenden Stimmberechtigten (total sind es deren 594).

«In all ihre unterschiedlichsten Funktionen hat Renate Merk stets ihr ganzes Herzblut gelegt, hat mit viel Empathie und Wertschätzung dafür gesorgt, dass man sich im RAT – ob Mitarbeiter, Besucher oder Bewohner – wohlfühlt», sagt Iris Lindemann Krüsi weiter. «Sie hat eine Betriebsstruktur aufgebaut, die von Sympathie geprägt ist, wir alle haben ihr viel zu verdanken.»

Renate Merk hat das Alterszentrum Tannzapfenland über Jahre mitgeprägt. Archivbild: PD

Die offizielle Verabschiedung findet indes am 31. Mai anlässlich eines Frühlingsfestes statt. Dann wird ihr Nachfolger, der jetzige Leiter Pflege und Betreuung, Franco Graf, das Zepter übernehmen. Eine weitere Rotation betrifft den Austritt aus dem Verwaltungsrat von Peter Wellauer. Sein Nachfolger wird zeitnah bestimmt, während der Braunauer Gemeindepräsident David Zimmermann sein Ressort als Baukommissionspräsident übernimmt.

Das Lob kommt zurück

Renate Merk ihrerseits verfasst in ihrem Jahresbericht nicht nur die Schwierigkeiten, welche die Coronapandemie mit sich brachte, sondern hebt, wie man es von ihr gewohnt ist, eher das Positive hervor. «Es macht mich stolz, das Regionale Alterszentrum Tannzapfenland mit derart vielen guten und engagierten Mitarbeitern geführt zu haben. Jeden Tag erlebe ich, wie allesamt am gleichen Strick ziehen, um so die festgelegten Ziele – stets zum Wohle unserer Bewohnenden – zu erreichen. So bleibt auch mir eigentlich nur noch Danke zu sagen; dem Kader, der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat. Aber auch allen weiteren Personen im Vor- und Hintergrund, denn ohne sie wäre das RAT nicht zu dem geworden, was es heute ist», schreibt die scheidende Zentrumsleiterin in ihrem Bericht.

Einnahmen unter Budget Die vielen leeren Betten im ersten Halbjahr 2021, aufgrund der vermehrten Todesfälle, haben bereits im ersten Quartal 2021 ein schwieriges RAT-Jahr angekündigt. Die Belegung erholte sich zwar, doch die verlorenen Pensions- und Pflegetage konnten nicht aufgeholt werden. Die Einnahmen aus Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen liegen bei 9’882’638 Franken und somit rund eine Million Franken unter dem Budget. (che)

Die 38 Stimmberechtigten erlebten eine lediglich 30-minütige 49. Generalversammlung des Regionalen Alterszentrum Tannzapfenland. Bild: Christoph Heer