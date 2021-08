IG kritisiert Münchwiler Schulbehörde

Münchwilen «Nicht sachlich, nicht fair»: Münchwiler Turnhallenbefürworter gehen in die Offensive Zeitgleich mit den Gegnern gehen in Münchwilen auch die Befürworter einer neuen Doppelmehrzweckhalle an die Öffentlichkeit. Olaf Kühne 31.08.2021, 16.05 Uhr

Visualisierung des Inneren des Siegerprojektes «Chäferfäscht». Es soll nach dem Willen der IG die denkmalgeschützte Mehrzweckhalle Oberhofen ersetzen. Bild: PD/Nightnurse Images

Aussenstehenden schien die Lösung der Münchwiler Schulbehörde plausibel: Im Mai gab Schulpräsident Lukas Weinhappl an der Gemeindeversammlung bekannt, dass man als Ausweg aus der vertrackten Situation um eine neue Doppelturnhalle die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 26. September um einen Grundsatzentscheid bitten will: Neubau Ja oder Nein?

Zeitgleich versprach Weinhappl auch, dass man diesen Entscheid mit einer möglichst umfassenden Information erleichtern will, und verkündete dabei auch den Fahrplan. Stimmt der Souverän Ende September dem Projektierungskredit über eine Million Franken zu, beantragt die Schulbehörde beim Gemeinderat die Entfernung der denkmalgeschützten Mehrzweckhalle Oberhofen aus dem Schutzplan, Schliesslich müsste der 81-jährige Bau zu Gunsten eines Neubaus abgebrochen werden – wogegen sich längst Widerstand in Form einer Petition geregt hat.

Plan B käme im November an die Gemeindeversammlung

Um sowohl den Petitionären als auch den Vereinen gerecht zu werden, welche insbesondere eine zeitgemässe Infrastruktur für ihre kulturellen und gesellschaftlichen Anlässe fordern, hat die Schulbehörde für den Fall einer Kreditablehnung am 26. September eine sogenannte «Combo»-Variante ausarbeiten lassen, welche wiederum an die Gemeindeversammlung vom 24. November gelangen würde. «Combo» sieht eine Sanierung der alten Oberhofen-Halle vor sowie den Anbau einer Bühne an die Dreifachsporthalle Waldegg.

Dass «Combo» bereits in der Abstimmungsbotschaft für den 26. September möglichst detailliert dargestellt werden soll, hat Weinhappl bereits Ende Mai angekündigt – ohne Widerspruch.

Im Februar 2019 überreichten Vereinsvertreter ihren Antrag für eine neue Mehrzweckhalle Schulpräsident Lukas Weinhappl und dem damaligen Gemeindepräsidenten Guido Grütter. Archivbild: Christoph Heer

Just an diesem Vorgehen stört sich nun aber die IG Mehrzweckhalle Oberhofen in ihrer ausführlichen Stellungnahme. Dass «Combo» nun die halbe Abstimmungsbotschaft fülle, dafür aber die Argumente der Befürworter in der Broschüre «praktisch keinen Niederschlag» gefunden hätten, ist für die IG:

«Nicht korrekt, nicht sachlich und inhaltlich nicht fair.»

Die IG stört sich aber nicht nur am Vorgehen der Schulbehörde. Sie legt auch dar, weshalb für sie die Erweiterung der Waldegg-Sporthalle nicht in Frage kommt: «Sie ist technisch als reine Sporthalle konzipiert und akustisch für musikalische Anlässe absolut ungeeignet.»

Sportanlässe sollen deshalb in der Waldegg weiterhin ungestört stattfinden können und sich «nicht mit kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Anlässen beissen». Letztere gehörten in eine attraktive und zweckmässige Halle auf dem Schulareal Oberhofen, welches zudem den Vorteil biete, im Dorfkern Münchwilens zu liegen, sodass man «angenehm zu Fuss an die entsprechenden Anlässe gehen» könne.

Auch finanziell liegt die IG mit den Münchwiler Behörden übers Kreuz. Rechnet die Schulbehörde, welche am 26. September übrigens ein Nein empfiehlt, mit einer zusätzlichen Belastung durch einen Neubau um acht Steuerprozentpunkte über die kommenden 33 Jahre, geht der Gemeinderat in seiner jüngst veröffentlichten Stellungnahme von drei Steuerprozenten in der Politischen Gemeinde aus, falls diese die halben Kosten übernehmen würde.

Die IG wiederum geht von lediglich von «zu Beginn etwa vier Steuerprozenten» aus, welche sich zudem dank der aktuell tiefen Zinsen «in den ersten Jahren sehr schnell abbauen» liessen.