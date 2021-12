Susan Hisenaj wird Pflegeleiterin im Alterszentrum Tannzapfenland

Münchwilen Neue Pflegeleiterin: Alterszentrum Tannzapfenland hat Schlüsselfunktion wieder besetzt Weil im kommenden Frühling für die in Pension gehende Renate Merk Pflegeleiter Franco Graf an die Spitze des Alterszentrums Tannzapfenland nachrückt, musste seine bisherige Stelle neu besetzt werden. Susan Hisenaj übernimmt am 1. Juni 2022. 10.12.2021, 16.05 Uhr

Dem Alterszentrum Tannzapfenland sind Gemeinden Affeltrangen, Bettwiesen, Bichelsee-Balterswil, Braunau, Eschlikon, Fischingen, Lommis, Münchwilen, Rickenbach, Sirnach, Tobel-Tägerschen, Wängi und Wilen angeschlossen. Bild: Nana Do Carmo

Nach 24 Jahren Tätigkeit für das Münchwiler Alterszentrum Tannzapfenland geht im kommenden Mai Zentrumsleiterin Renate Merk in den Ruhestand. Bereits im September hat der Verwaltungsrat ihre Nachfolge geregelt und die Stelle mit Franco Graf, dem bisherigen Leiter Pflege und Betreuung, besetzt.

Susan Hisenaj, designierte Pflegeleiterin des Münchwiler Alterszentrums Tannzapfenland. Bild: PD

Wie das Alterszentrum nun mitteilt, konnte Grafs bisherige Stelle wieder besetzt werden: Am 1. Juni 2022 übernimmt Susan Hisenaj diese Schlüsselfunktion.

Hisenaj ist 27 Jahre alt, wohnt in St.Gallen und ist im Oberthurgau aufgewachsen. Im Kantonsspital St.Gallen hat sie die Lehre zur Fachfrau Gesundheit sowie die Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau HF absolviert. Nach einer spannenden Zeit auf der Kardiologie (Station für Herzerkrankungen) begann Susan Hisenaj ihr Pflegewissenschaftsstudium an der Fachhochschule St.Gallen. Während des Studiums arbeitete sie Teilzeit im Psychiatrischen Zentrum Herisau auf der Station für Abhängigkeitserkrankungen. «Die reise- und sportbegeisterte neue Leitung Pflege und Betreuung arbeitet seit 1. März 2021 im Regionalen Alterszentrum Tannzapfenland und überzeugte bisher durch ihre Fach- und Sozialkompetenz sowie einer hohen Akzeptanz beim Pflegepersonal in ihrer bisherigen Funktion als Pflegeexpertin», schreibt das Alterszentrum in seiner Mitteilung.

Renate Merk geht im Mai 2022 in Pension. Bild: Andrea Stalder

Die bald abtretende Renate Merk zeigt sich hocherfreut über die Wahl: «Mit Susan Hisenaj dürfen wir die Position Leitung Pflege und Betreuung besetzen durch eine visionär denkende Pflegefachperson, welche die Philosophie vom Alterszentrum Tannzapfenland weitertragen wird.»

Susan Hisenaj freut sich auf die neue Führungsaufgabe: «Es freut mich sehr, die Leitung der Pflege und Betreuung zu übernehmen.» Die enge und konstruktive Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitungen und Pflegenden schätze sie sehr. «Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden des Regionalen Alterszentrums Tannzapfenland werden die Bewohnenden sowie deren An- oder Zugehörigen weiterhin im Zentrum unserer Arbeit stehen.» (red/kuo)