Münchwilen Keine Überraschungen bei Bezirksgerichtswahlen: Nina Schüler-Widmer ist neue Präsidentin, Isabelle Denzler neue Ersatzrichterin Die Hinterthurgauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wählen Schüler-Widmer und Denzler. Sie waren die einzigen auf ihrer jeweiligen Liste. Olaf Kühne 13.02.2022, 18.08 Uhr

Die neue Münchwiler Bezirksgerichtspräsidentin, Nina Schüler-Widmer. Bild: Olaf Kühne

Spannung versprachen die sonntäglichen Ersatzwahlen für das Bezirksgericht Münchwilen im Vorfeld nicht gerade. Stellte sich doch für die beiden freien Sitze nur gerade jeweils eine Kandidatin zur Verfügung. Und so wählten denn die Hinterthurgauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Nina Schüler-Widmer (FDP) aus Braunau zur neuen Bezirksgerichtspräsidentin. Die bisherige Vizepräsidentin erzielte 6567 von 6880 gültigen Stimmen, die Stimmbeteiligung lag bei 25,9 Prozent.

Isabelle Denzler, Vizegemeindepräsidentin Eschlikon, neue Ersatzrichterin am Bezirksgericht Münchwilen. Bild: PD

Ebenfalls über ihre Wahl freuen darf sich Isabelle Denzler (Die Mitte). Die Eschliker Vizegemeindepräsidentin wird neu Ersatzrichterin. Sie erzielte am Sonntag 5917 von 6409 gültigen Stimmen. Nina Schüler-Widmer wird somit am 1. Mai die Nachfolge des langjährigen Amtsinhabers Alex Frei (Die Mitte) antreten, der Ende April in Pension gehen wird.

Isabelle Denzlers Wahl zur Ersatzrichterin hatte eine etwas kompliziertere Vorgeschichte. Nachdem im Juni vergangenen Jahres Kantonsrätin Sabina Peter Köstli (Die Mitte, Aadorf) zur Hüttwiler Gemeindepräsidentin gewählt worden war, musste sie wegen ihres Wegzuges aus dem Bezirk ihr Amt als Bezirksrichterin abgegeben. In der dadurch ausgelösten Ersatzwahl vom vergangenen September rückte die bisherige Ersatzrichterin Simone Ender-Truniger (Die Mitte, Sirnach) nach, wodurch wiederum deren Amt frei wurde.

Mit den jüngsten Ersatzwahlen ist das Bezirksgericht Münchwilen indes noch nicht vollständig besetzt. Da Nina Schüler-Widmer seit nunmehr elf Jahren als Berufsrichterin in Münchwilen wirkt, gilt es nun, in einer weiteren Ersatzwahl diesen Posten wieder zu besetzen. Den Wahltermin wird der Regierungsrat voraussichtlich auf des eidgenössische Wochenende vom 15. Mai ansetzen.