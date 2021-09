Kapitän der Landstrasse: Hansruedi Hefti veröffentlicht Memoiren

Münchwilen «Kapitän der Landstrasse»: Der ehemalige Carunternehmer Hansruedi Hefti hat gut sechs Millionen Kilometer zurückgelegt – jetzt veröffentlicht er seine Memoiren Hansruedi Hefti kennt die Strassen Europas wie seine Westentasche. Seinen Hefti-Car chauffierte er während 45 Jahren. Jetzt hat er seine Erinnerungen zu Papier gebracht. Maya Heizmann 20.09.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schottenmütze ist sein Markenzeichen: Hansruedi Hefti zeigt einen Vorabdruck seines Buches «Kapitän der Landstrasse». Bild: Maya Heizmann

Er ist der Mann mit dem unverkennbaren roten Schottenkäppi: Hansruedi Hefti. 45 Jahre war er mit seinem Car unterwegs. Vom Nordkap bis Gibraltar. Dabei hat Hefti viel erlebt, hat jede Hauptstadt Europas angefahren. So sind in den Jahren beinahe sechs Millionen Kilometer zusammengekommen, wie als hätte er 140 Mal die Welt umrundet.

Hansruedi Hefti ist 1945 in Münchwilen geboren und auf dem Bauernhof seines Vaters Paul im Neuhof aufgewachsen. Bereits als Oberstufenschüler war ihm klar, dass er anderen die Welt zeigen möchte. So war sein Berufsziel als Carfahrer naheliegend. Anfangs fuhr er als Aushilfschauffeur für verschiedene Firmen. 1977 dann wurde er bei Hugelshofer Reisen und Transporte in Frauenfeld fest als Carfahrer angestellt.

«Damals hatten die Reisebusse weder eine Toilette an Bord, noch verfügten sie über eine Klimaanlage oder gar über eine Doppelverglasung», erinnert sich Hansruedi Hefti. 1987 machte er sich selbstständig.

Rollstühle an Bord

Hansruedi Hefti fuhr als erster in der Ostschweiz einen rollstuhlgängigen Bus. In einer zweiten Version war in der Mitte des Cars gar ein Lift für Rollstühle angebracht, sodass diese Gäste auch in den vorderen Reihen ihre Plätze einnehmen konnten.

Hefti liebt besonders den Norden. 35 Mal fuhr er zum Nordkap, 30 Mal nach London und Schottland, wo er auch das weltbekannte Tattoo in Edinburgh besuchte. Er fuhr immer ohne Navigationsgerät, nur anhand von Karten. Er sagt:

«Auch der Linksverkehr in London machte mir keine Mühe.»

Besonders gerne erinnert sich der Chauffeur an seine Reisen, auf denen er kurzerhand für die Gäste ein Picknick im Freien organisierte. «Da fehlte es an nichts: Tische, Bänke, St.Galler Bratwürste und Schweizer Fleisch für den Grill, natürlich durfte zum Abschluss ein feines Dessert nicht fehlen.» Hefti führte diese Delikatessen in einem Tiefkühlschrank im Bus mit.

2017 verkaufte Hansruedi Hefti sein Unternehmen. Damit hat er zwar das Lenkrad abgegeben, er steht jedoch als Berater, als erfahrener Reisebegleiter und als Organisator mit seinem grossen Wissen gerne weiterhin zur Verfügung. Nun ist sein Buch mit dem Titel «Kapitän der Landstrasse» fertig. Auf 150 Seiten berichtet er, illustriert mit vielen Fotos, aus seinem spannenden Leben als Carchauffeur und als Reiseleiter. Die Buchvernissage findet am 12. November statt.