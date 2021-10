Münchwilerin Rica Brülisauer veröffentlicht neues Bilderbuch

Münchwilen «Flieg, Balsamico, flieg!»: Rica Brülisauers neues Bilderbuch handelt von einem Hahn, der mutig Neues wagt Zu zweit geht’s besser: Hahn Balsamico und Henne Olivia möchten zusammen einen Berggipfel besteigen. Doch unterwegs stehen sie vor verschiedenen Herausforderungen. Davon handelt das neue Bilderbuch der Münchwiler Autorin Rica Brülisauer. Maya Heizmann 13.10.2021, 16.30 Uhr

Rica Brülisauer mit ihrem Bilderbuch, im Hintergrund der Säntis. Bild: Maya Heizmann

Der weisse Hahn Balsamico ist sportlich und fit, seine Freundin Olivia mit gesprenkeltem Gefieder ist belesen und liebt es eher gemütlich. Beide brechen zu einer Wanderung in die Schneeberge auf. Bald ist der Rucksack von Olivia zu schwer, es schmerzen die Füsse, die Wanderschuhe drücken, es entsteht eine grosse Blase am Fuss.

Balsamico verpflegt seine Freundin mit einem Pflaster und bald wandern die beiden singend weiter. Plötzlich stehen sie vor einem tiefen Abgrund und können nicht weiter. Die Beine zittern, Herzklopfen macht sich breit. Der mutige Balsamico und die belesene Olivia finden einen Weg und können sich retten. Ende gut, alles gut.

Die Autorin hält selbst Hahn und Hennen

Themen wie Hilfsbereitschaft und Mut, Neues zu wagen, verpackt Rica Brülisauer gekonnt in ihre Geschichte. Besonders liebevoll illustrierte ihre Freundin Brigitta Meile, Pflegefachfrau aus Engelburg, mit idyllischen Aquarellbilder das insgesamt 20 Seiten umfassende Buch. Schon als Kind haben Geschichten und Bücher Rica Brülisauer begeistert. An einer Intensivweiterbildung an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach entschied sie sich, ein Bilderbuch zu schreiben. Eine Hochtour im Sommer 2020 in einer Gruppe und mit Bergführer sorgte für persönliche Grenzerfahrungen und somit für ausreichenden Stoff für die Geschichte.

Rica Brülisauer ist an verschiedenen Orten aufgewachsen, heute wohnt sie mit Ehemann Daniel auf einem einstigen Bauernhof in Münchwilen. Ihre vier Kinder sind erwachsen und bereits ausgeflogen. Seit zehn Jahren ist sie als Kindergärtnerin in Wängi tätig. Zu Hause besitzt sie einen kleinen Hühnerhof mit dem zugeflogenen weissen Haushahn Güggi und vier Hennen.

Hinweis: Das Buch «Flieg, Balsamico, flieg!» ist im September erschienen und im Buchhandel erhältlich. Es kann im Appenzeller Verlag für 29.80 Franken bestellt werden. ISBN 978-3-03895-035-6