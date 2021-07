Familiesach: Neue Ausstellung der Villa Sutter in Münchwilen

Münchwilen Familienausstellung in der Villa Sutter: Bei der Familie Zwahlen dreht sich alles um den kreativen Umgang mit verschiedenen Materialien Unter dem Titel «Familiesach Zwahlen» kündigt die Villa Sutter in Müchwilen ihre nächste Ausstellung an. Vom 1. August bis zum 10. Oktober 2021 zeigen Gery und Ursula Zwahlen aus Hauptwil mit ihren Töchtern ihr kreatives Schaffen. 22.07.2021, 16.30 Uhr

Ab dem 1. August lädt die Villa Sutter zur Ausstellung «Familiesach Zwahlen» ein. Bild: PD

(red) «Aus Wolle, Stahl, Stoffen und Farben kreieren die Kunstschaffenden Gery und Ursula Zwahlen und ihre beiden Töchter, Désirée Zwahlen und Seraphine Benz, einzigartige Objekte voller Charakter», heisst es in einer Medienmitteilung der Villa Sutter. In ihrem Entstehungsprozess durchleben die Kunstwerke der Familie Zwahlen eine spannende Verwandlung. Sie sind teils durch verspielte, teils durch geometrische Formen gekennzeichnet. Am Sonntag, 1. August, sowie am Sonntag, 8. August, sind die Künstlerinnen und Künstler jeweils von 14 bis 15 Uhr in der Villa Sutter anzutreffen.