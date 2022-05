SVP Münchwilen nominiert Roland Ziswiler für Gemeinderat

Münchwilen Ersatzwahl in Gemeinderat: SVP nominiert Kandidaten Die Jahresversammlung der SVP Münchwilen konnte den Parteivorstand wieder komplettieren und einen Gemeinderatskandidaten für die Ersatzwahl vom 3. Juli nominieren. 13.05.2022, 16.20 Uhr

Der wieder komplette SVP-Münchwilen-Vorstand mit Stephan Metzger, Cyrill Zahnd und Andrea Hüni (hinten) sowie Stefan Miori und Präsidentin Priska Peter (vorne). Bild: PD

Die Mitglieder der SVP Münchwilen trafen sich zur ordentlichen Jahresversammlung in der Aula des Schulhauses Kastanienhof St.Margarethen. Dort führte Präsidentin Priska Peter zügig durch die statutarischen Geschäfte. Sie startete den Jahresbericht mit einem Zitat von Henry Ford: «Alles kann immer noch besser gemacht werden, als es gemacht wird.» So schlug sie den Bogen zu den verschiedenen politischen Ereignissen in der Gemeinde Münchwilen bis zu den eidgenössischen Abstimmungen.

«Leider verlässt Adriana Hiller als Kassierin die Ortspartei Münchwilen, junge Leute muss man ziehen lassen», schreibt die Ortspartei in ihrer Medienmitteilung. Ebenfalls wird Bruno Wick nach langjähriger Vorstandstätigkeit einen Schritt ins hintere Glied machen. Mit Andrea Hüni als neue Kassierin konnte der Vorstand indes wieder komplettiert werden. Ebenfalls wurde Cornel Inauen als zweiter Revisor gewählt.

Just an derselben Versammlung nominierte die SVP Münchwilen Roland Ziswiler einstimmig als Kandidaten für die Ersatzwahl des Gemeinderates am 3. Juli. Dort gilt es, Ersatz für die nach knapp sieben Jahren im Amt per Ende Februar zurückgetretene Susanne Falk zu bestimmen. (red)