Münchwiler Sekschüler zeigen Abschlussmusical

Münchwilen Ein Schlagzeugsolo, ein Kopfsprung, viel Tanz und Gesang: Münchwiler Sekschüler feiern Schulschluss mit Musical Sie feiern wieder, die Abschlussklassen im Hinterthurgau. Nicht anders die Münchwiler Sekundarschüler vom Schulhaus Waldegg. Sie begehen ihren Übertritt ins Berufsleben mit dem Musical «Walking on Sunshine», eine Aufführung die verblüfft. Christoph Heer 08.07.2021, 11.30 Uhr

Die Waldegger Abschlussklassen zeigen in diesem Jahr das Musical «Walking on Sunshine» und ernten verdientermassen riesigen Applaus. (Bild: Christoph Heer)

Da fehlt es einmal mehr an rein gar nichts. Dass die Münchwiler Lehrerinnen und Lehrer es Jahr für Jahr schaffen, aus den Abschlussklässlern hervorragende Tänzer, tolle Sänger, coole Musiker und mimikstarke Schauspieler zu formen, verblüfft immer wieder.

Einzelne hervorzuheben, würde allen anderen nicht gerecht. Doch wenn einer von der Bühne aus einen Kopfsprung in die Tiefe wagt und wenn der Schlagzeuger mit seinem Solo über sich hinauswächst, dann hat das schon ein extra Lob verdient.

Die Waldegger Abschlussklassen zeigen in diesem Jahr das Musical «Walking on Sunshine» und ernten verdientermassen riesigen Applaus. (Bild: Christoph Heer)

Im Musical «Walking on Sunshine» geht es um Taylor, die ihre Schwester in Apulien besucht. Dort angekommen hofft sie auf ein Wiedersehen mit ihrer verflossenen Liebe, doch es kommt anders, ganz anders. Gefühlschaos vom Feinsten bahnt sich an, die Besucher harren dabei gespannt aus und werden auf eine spannende Musicalreise mitgenommen.

Die Waldegger Abschlussklassen zeigen in diesem Jahr das Musical «Walking on Sunshine» und ernten verdientermassen riesigen Applaus. (Bild: Christoph Heer)

Rockige Hits aus früheren Zeiten, dazu die choreografischen Einlagen und die dazu passende Beleuchtung: drei öffentliche Auftritte, die in Erinnerung bleiben werden, nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, auch bei allen Eltern, Verwandten, Interessierten und nicht zuletzt auch bei den Lehrern.