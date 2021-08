Gegner der Münchwiler Mehrzweckhalle gehen an die Öffentlichkeit

Drei Wochen vor der Abstimmung: Gegner einer neuen Mehrzweckhalle gehen an die Öffentlichkeit

Am 26. September stimmt Münchwilen über den Projektierungskredit für eine neue Doppelturnhalle ab. Mit einem Flugblatt in alle Haushaltungen legt das Nein-Komitee seine Argumente dar – und stellt sich an die Seite der Schulbehörde, welche die Vorlage ebenfalls ablehnt.