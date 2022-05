Münchwilen: Positiver Rechnungsabschluss

Münchwilen An der Gemeindeversammlung: Schule und Gemeinde Münchwilen präsentieren äusserst positive Rechnungsabschlüsse An der Gemeindeversammlung vom 23. Mai werden die Münchwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über einen Zusatzkredit für die Sanierung ihres Gemeindehauses befinden. Haupttraktanden sind die Jahresergebnisse von Schule und Gemeinde. Olaf Kühne 18.05.2022, 16.15 Uhr

Für die bereits bewilligte Sanierung des Münchwiler Gemeindehauses benötigt der Gemeinderat einen Zusatzkredit über 650'000 Franken. Bild: Olaf Kühne

Thematisch dürfte die Münchwiler Gemeindeversammlung vom 23. Mai wohl im Zeichen des Zusatzkredites stehen, den der Gemeinderat für die Sanierung des Gemeindehauses beantragen muss (siehe Kasten). Weit weniger kontrovers werden hingegen die Haupttraktanden des Abends über die Bühne gehen: die Rechnungsabschlüsse von Schule und Gemeinde.

Zusatzkredit für Gemeindehaus Im Juni vergangenen Jahres bewilligte der Münchwiler Souverän an der Urne 2,15 Millionen Franken für die Sanierung des Gemeindehauses. Massgebliche Teuerung sowie Projektänderungen vor allem in der Energetik und der Sicherheit hätten nun dazu geführt, dass ein Zusatzkredit über 650'000 Franken erforderlich wird, schreibt der Gemeinderat in seiner Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 23. Mai (unsere Zeitung berichtete). (kuo)

Um gut eine Million Franken konnte die Volksschulgemeinde vergangenes Jahr ihr einst bewilligtes Budget übertreffen – im positiven Sinne. Ging der Voranschlag für 2021 noch von einem Defizit von 433'000 Franken aus, steht nun ein Überschuss von 573'000 Franken unter dem Strich. In der Versammlungsbotschaft berichtet die Schulbehörde hierzu unter anderem von einem Personalaufwand, der aufgrund von Personalwechseln stattliche 204'000 Franken unter Budget betrug. Auch die Steuererträge, insbesondere von den Unternehmen, seien höher als geplant ausgefallen.

Gleiches berichtet naturgemäss auch die politische Gemeinde. In seiner Botschaft zum Rechnungsabschluss schreibt der Gemeinderat, dass man 2021 bei den Steuern Mehreinnahmen von 224'000 Franken verbuchen konnte, bei den Liegenschaften und Grundstücksteuern gar 313'000 Franken. Weil die Gemeinde zudem aufgrund von Gesetzänderungen bei Prämienverbilligungen und Feuerwehr 120'000 Franken sparen und von 157'000 Franken aus dem Finanzausgleich profitieren konnte, verzeichnet auch sie tiefschwarze anstelle der budgetierten roten Zahlen: Statt eines Defizits von 289'000 Franken resultiert nun ein Gewinn von 502'000 Franken.

Gewinn soll in neuen Werkhof fliessen

Davon soll gemäss dem Antrag des Gemeinderates in eine alte Münchwiler «Baustelle» investiert werden: 370'000 Franken für die Vorfinanzierung eines neuen Werkhofes. Weitere 127'000 Franken sollen Münchwiler «Nachwehen» lindern: Der Gemeinderat will damit die Planungskosten für die vergangenes Jahr abgelehnte Mehrzweckanlage vollständig abschreiben.

Auch hier tönt es wiederum von der Schulgemeinde gleich: Die Schulbehörde will aus dem 2021er-Gewinn 156'000 Franken in «ausserplanmässige Abschreibungen der Mehrzweckanlage» stecken. Weitere 100'000 Franken in den Fonds für Baufolgekosten und unter anderem auch 237'000 Franken in die Abschreibungen der Turnhalle Waldegg.

Hinweis Die Münchwiler Gemeindeversammlung vom Montag, 23. Mai, beginnt um 19.30 Uhr in der Turnhalle Waldegg. (kuo)