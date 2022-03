Schnitthaare sollen lokale Gewässer reinigen

Müllheim Schweizer Haar soll Schweizer Gewässer reinigen: Coiffeuse Senta Wahli animiert Friseure zum Haaresammeln Die Müllheimer Friseurin Senta Wahli arbeitet mit dem Berufsverband von Coiffure Suisse Thurgau und dem Unternehmen «Hair help the Oceans» an der gemeinsamen Idee, dass Schnitthaare zur Reinigung der Gewässer beitragen können. Die Idee ist nicht neu: «Coiffeurs Justes» aus Frankreich sammelt bereits europaweit Schnitthaare. Janine Bollhalder 08.03.2022, 11.50 Uhr

Wenn lange Haare, wie die dieser Frau abgeschnitten werden, können sie helfen, die Gewässer zu reinigen. Bild: Westend61 / Jo Kirchherr

Schnipp, schnapp... Haare ab. Und da liegen sie nun rund um den Friseurstuhl. Doch anstatt die Haare einfach wegzuschmeissen, ist für Coiffeuse Senta Wahli aus Müllheim klar, abgeschnittene Haare können noch etwas Gutes bewirken. Ihr Ziel ist es, mit den Schnitthaaren zu helfen, die Gewässer zu reinigen.

Senta Wahli

Inhaberin Saphir Hairdesign Bild: PD

Ursprünglich in den Medien immer wieder thematisiert wurden Teilnehmende der Aktion «Coiffeurs Justes» aus Frankreich. Friseure sammeln in Kartonsäcken Haare und schicken sie nach Frankreich. Dort werden die Schnitthaare verwendet, um das Meer von Öl zu reinigen. Die Idee hat Wahli begeistert. Doch für viele Teilnehmende oder Interessierte ist das Retournieren der Haarsäcke nach Frankreich sehr kostspielig.

Die Idee braucht finanzielle Unterstützung

Mit «Hair Help the Oceans» hat die Müllheimer Coiffeuse einen Partner in Kiel gefunden, der nach dem gleichen Prinzip wie die Franzosen handelt. In Zusammenarbeit mit den Deutschen möchte sie erreichen, dass die Schnitthaare jeweils lokaler für die Gewässerreinigung verwendet werden können. Eines Tages auch in der Schweiz. Noch steht das ganze Unterfangen in der Anfangsphase. Wahli sagt:

«Um die Idee zu realisieren, braucht es mehr Partnersalons. Und auch Unternehmen, welche die Maschinen haben, um die Haare zu verarbeiten, sowie das Kapital, um das Projekt zu unterstützen.»

Wahli ist Aktuarin im Berufsverband von Coiffure Suisse Thurgau. Auf diese Weise hat sie Kontakt zu rund 90 Mitgliedern, die sie bereits im Herbst über das Projekt informiert hat. Bisher haben sich 35 Geschäfte bereit erklärt, ihre Schnitthaare zu sammeln und an Wahli und das deutsche Unternehmen «Hair help the Oceans» zu spenden. Die Müllheimerin hofft, dass bald noch mehr Coiffeursalons mitmachen. Sie hat bereits ein Lager mit Haarsäcken der französischen Organisation angelegt, die auch für Haarspenden nach Deutschland verwendet werden können. Ziel ist es, dass es im Thurgau fünf oder sechs regionale Anlaufstellen gibt, bei denen die Partnersalons die Schnitthaare abgeben können. Wahli sagt:

«In Zusammenarbeit mit ‹Hair help the Oceans› ist es günstiger und attraktiver, Teil der Aktion zu sein.»

Für eine Teilnahme müssen die Friseursalons nicht Mitglied des Verbandes sein. Wahli führt seit fünf Jahren ihr Geschäft Saphir Hairdesign. Der Zweifrauen-Betrieb brauche zwei Monate, um einen Haarsack zu füllen, erklärt sie. Darin finden rund zweieinhalb Kilogramm Haare Platz. Wie Wahli erklärt, kann ein Kilogramm Haar acht Liter Öl aufsaugen.

Mehr Informationen unter: www.coiffeurs-justes.com und www.hair-help-the-oceans.com