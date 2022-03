Profi Samuel Giger bringt Buben den Schwingsport näher

Müllheim Schnupperschwingen mit Samuel Giger: Thurgauer Nachwuchs bereitet sich vor Im Hinblick auf das kantonale Schwingfest in Müllheim am 1. Mai gab Samuel Giger 23 Buben Einblick ins Training. Der Profi hat ebenfalls mit sieben Jahren angefangen. Inzwischen hat er schon 46 Kränze gewonnen. 15.03.2022, 12.10 Uhr

Die 23 Teilnehmer des Schnupperschwingens mit Samuel Giger. Bild: PD/Kirsten Oertle

Als Einstimmung auf das Thurgauer Kantonale Schwingfest in Müllheim vom Sonntag, 1. Mai, führte Profi Samuel Giger 23 Buben im Alter von sieben bis 16 Jahren in den Sport ein. Organisiert wurde das Schnupperschwingen vom Schwing-Club am Ottenberg. Unter der fachkundigen Anleitung des Kilchberg-Schwinget-Siegers 2021 wärmten sich die Buben auf. Spielerisch erklärte Giger ihnen dann die Technik des Schweizer Nationalsports. Die verschiedenen Griffe wurden geübt, anschliessend gab es Kraft- und Konditionseinheiten.