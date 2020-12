Müllheim «Hier sieht man im Gegensatz zum Spital auch einmal eine Wunde heilen»: Unterwegs mit der Spitex in Zeiten von Corona Die Pandemie erhöht auch den Druck auf die Spitex-Organisationen. Das Personal ist noch knapper, die Klienten sind noch abhängiger. Wir durften eine Mitarbeiterin der Spitex Region Müllheim begleiten. Rahel Haag 23.12.2020, 04.30 Uhr

Ursula Zuppiger, diplomierte Pflegefachfrau und Spitex-Mitarbeiterin, hilft Klientin Nelly Brechbühl bei der Dosierung des Insulins. Bild: Donato Caspari

«Der wichtigste Job der Schweiz», ist auf einem runden Aufkleber zu lesen. Er klebt auf der Tür der Spitex Region Müllheim. Die 40 Mitarbeitenden versorgen zwischen 200 und 220 Klienten in den Gemeinden Felben-Wellhausen, Hüttlingen-Mettendorf, Homburg, Müllheim, Pfyn und Wigoltingen. Bei manchen gehen sie einmal pro Woche, bei anderen dreimal täglich vorbei.

Betriebsleiterin Beatrice Brenner öffnet die Tür des Stützpunkts. Die erste Herausforderung liess heute nicht lange auf sich warten. Drei ihrer Mitarbeiterinnen fallen aus. «Sie haben Symptome, die auf eine Coronainfektion hinweisen, und müssen sich testen lassen», sagt sie. Nun geht es darum, Ersatz zu organisieren. Seit Ausbruch der Pandemie sind solche Situationen keine Ausnahmen mehr. Brenner sagt:

«Die Klienten müssen dann manchmal etwas geduldig sein.»

Viele von ihnen würden sich wünschen, immer von derselben Pflegeperson betreut zu werden. «Aktuell können wir das aber nicht gewährleisten – keine Chance.» Sie blickt auf den Einsatzplan auf ihren beiden Computerbildschirmen, sucht nach einer Lösung.

Beatrice Brenner, Geschäftsleiterin Spitex Region Müllheim, koordiniert die Einsätze. Drei Mitarbeiterinnen sind wegen Corona ausgefallen. Bild: Donato Caspari

Das Tablet ist steter Begleiter

Währenddessen geht die Tür. Ursula Zuppiger, diplomierte Pflegefachfrau und Gruppenleiterin, tritt ihren Dienst an. Der erste Einsatz an diesem Tag führt die 54-Jährige nach Wigoltingen. Zuppigers steter Begleiter ist das Tablet. Es zeigt ihr unter anderem eine aktuelle Übersicht ihrer Einsätze. Teilt ihr Beatrice Brenner an ihrem Computer im Stützpunkt einen zusätzlichen Termin zu, bekommt Zuppiger die Information zeitgleich aufs Tablet geschickt.

Auf der Fahrt nach Wigoltingen laufen im Radio Nachrichten. In Grossbritannien und Südafrika sei eine Mutation des Coronavirus aufgetaucht. Sie gilt als ansteckender als die bekannte Variante. Diverse Flüge sind gestrichen.

In Wigoltingen angekommen, zückt Zuppiger wieder das Tablet. Es zeigt ihr, welche Pflege die Klientin benötigt. Vor der Wohnungstür von Nelly Brechbühl desinfiziert Zuppiger ihre Hände. «Hier lohnt sich pressieren nicht», sagt sie, «vergisst man eine Stelle, nützt es nichts.»

Ursula Zuppiger, diplomierte Pflegefachfrau, schaut auf dem Tablet nach, welche Behandlungen die nächste Klientin benötigt. Bild: Donato Caspari

Bevor die Spitex kommt, läuft das Wetterpanorama

Im Gang tickt eine Uhr in Form eines Handörgelis. In der Stube der 78-Jährigen leuchten zahlreiche Lichterketten. An einer Wand hängen Hochzeitsfotos ihrer vier Kinder. «Den Fernseher schalte ich aus», sagt Brechbühl. «Wissen Sie, bis die Spitex kommt, schaue ich jeweils das Wetterpanorama.»

Das Pflegeprogramm ist relativ umfangreich. Es beginnt mit dem Verabreichen von Augentropfen, dann folgt das Anziehen von Kompressionsstrümpfen. «Die Beine sehen sehr gut aus», sagt Zuppiger. Keine Wassereinlagerungen. «Wie bei einem jungen Rehlein», sagt Brechbühl. Die Spitex-Mitarbeiterin schmunzelt.

Spitex-Mitarbeiterin Ursula Zuppiger verabreicht Nelly Brechbühl Augentropfen. Das tragen einer Schutzmaske ist in Zeiten von Corona für beide Pflicht. Bild: Donato Caspari

Den Blutzucker misst Brechbühl selber, genauso wie sie sich das Insulin selbstständig spritzt. Zuppiger sagt:

«Unser Angebot richtet sich nach dem Bedarf, nicht nach dem Bedürfnis.»

Soll heissen: Die Klienten übernehmen jene Dinge, die sie selber machen können. Ressourcenförderung nennt es Zuppiger. Die Spritze gegen Arthrose macht dagegen die Pflegefachfrau.

Das Insulin spritzt sich Klientin Nelly Brechbühl selber. Bild: Donato Caspari

Die Kinder, ein Nachbar und die Spitex

Während Zuppiger die Medikamente vorbereitet, fragt Brechbühl, ob sie nicht zu viel Beleuchtung habe. «Ich bin ja nicht Uriella», fügt sie hinzu, «aber ich mag eben die Weihnachtszeit.» Nächste Woche sei es schon wieder vorbei. Dann jährt sich auch der Tod ihres Lebenspartners zum zehnten Mal. «Das ist immer eine harte Zeit.»

Ursula Zuppiger von der Spitex Region Müllheim bereitet die Medikamente für Klientin Nelly Brechbühl vor. Bild: Donato Caspari

Beklagen will sich Nelly Brechbühl aber nicht. «Das Wichtigste ist, dass man Leute hat, die sich um einen kümmern», sagt sie. In ihrem Fall seien das ihre Kinder, ein Nachbar und die Spitex. Sie sagt:

«Ich bewundere die Jungen, die bei der Spitex oder im Spital arbeiten.»

Sie müssten aktuell ja immer Angst haben, sich mit Corona anzustecken. «Ihnen müsste man dankbarer sein.» Zweimal täglich kommt die Spitex zu Brechbühl. «Und ich habe noch nie etwas Negatives erlebt», betont sie.

Hilfe nach der Hüftoperation

Die zweite Klientin lebt im Weiler Reckenwil, der politisch zur Gemeinde Homburg gehört. Johanna Ammann geht an Krücken. Die 35-Jährige wurde Mitte November an der Hüfte operiert. Ihr Mann Christian hat den Sohn auf dem Arm. Er ist neun Monate alt. «Ich leide an einer Hüftdysplasie», sagt Ammann. Sprich: Einer angeborenen Fehlstellung des Hüftgelenks.

Sie habe bereits in den Jahren 2015 und 2017 unter Schmerzen gelitten, doch damals blieben die Untersuchungen ohne Befund. Wegen des zusätzlichen Gewichts durch die Schwangerschaft und weil sie die Hüfte aufgrund des grossen Bauchs anders belastet habe, seien die Schmerzen schlimmer geworden. Nach der Entbindung wurde es noch schlimmer Ammann sagt:

«Als unser Sohn drei Monate alt war, konnte ich kaum noch gehen.»

So konnte es nicht weitergehen. Eine weitere Untersuchung brachte die Gewissheit. Bei der Operation sei ihr Knochen durchtrennt, verschraubt und neu ausgerichtet worden. Acht Wochen wird Ammann noch auf Krücken angewiesen sein – und einmal täglich auf die Hilfe der Spitex.

Froh, dass ihr Mann die Pflege nicht übernehmen muss

Hilfe braucht die junge Mutter bei der Körperpflege. «Mein Mann sagte zu Beginn, dass er die Pflege übernehmen könne», sagt Ammann. Nun sei sie aber froh, dass dies die Mitarbeitenden der Spitex übernähmen. «Klar sind mein Mann und ich vertraut miteinander», sagt sie, «aber ich hätte es als entwürdigend empfunden, mich von ihm waschen lassen zu müssen.» Entsprechend froh sei sie um die externe Hilfe.

«In der Schweiz ist es offenbar nicht vorgesehen, dass eine Mutter ausfällt», sagt Johanna Ammann, «denn die Kinderbetreuung kann nicht versichert werden.» So müssten sie sich selber organisieren. Montags und donnerstags habe ihr Mann frei und kümmere sich um den Sohn. Darüber hinaus würden alle vier Grosseltern und eine Bekannte regelmässig hüten.

«Sonst wären wir komplett aufgeschmissen.»

Bei der Hausarbeit wird die Familie derzeit ebenfalls von der Spitex unterstützt. Zweimal pro Woche kommt eine Mitarbeiterin der Hauswirtschaft und Sozialbetreuung vorbei. Ammann sagt: «Für uns ist die Spitex lebenswichtig.»

Ihr sei bewusst, wie abhängig die Klienten seien, sagt Ursula Zuppiger. Seit zehn Jahren macht sie den Job bereits. Davor habe sie auf der Akutstation im Spital Münsterlingen gearbeitet. «Vor dem Wechsel fragte ich mich, ob es bei der Spitex nicht zu wenig Action gebe.» Das sei aber nicht der Fall, im Gegenteil: Die Arbeit sei spannend. Jeden Tag müsse sie aufgrund ihrer Beobachtungen abwägen und Entscheidungen treffen. Sie fügt hinzu:

«Und hier sieht man im Gegensatz zum Spital auch einmal eine Wunde heilen.»