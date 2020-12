Müllheim Ein Häuschen voll mit Inspiration: Die ehemalige Besitzerin des «s'Bijou» Gabriela Meili verkauft nun ihre selbstgemachten Produkte direkt vor ihrem Haus Nach 23 Jahren als Besitzerin des Bastelladen «s'Bijou» in Frauenfeld musste Gabriela Meili den Laden schliessen und eröffnet nun zwei Jahre danach ein Hoflädeli in Müllheim. Dort will sie ihrer Passion ohne Druck, aber mit Freude nachgehen. Sophie Ade 07.12.2020, 11.30 Uhr

Betreiberin Gabriela Meili steht in ihrem Lädeli in Müllheim und präsentiert ihren Verkaufsschlager die Masken. (Bild: Donato Caspari)

Dicht an dicht reihen sich Sorgenmönsterli an Kinderlätze und Znüniboxen in den Regalen des weissen Häuschens. Denn im Selbstbedienungslädeli von Gabriela Meili ist der Platz rar, doch die Auswahl gross. Eines allerdings haben ihre Produkte gemeinsam: Sie sind alle selbstgemacht.

«Anders darf es auch gar nicht sein, denn das Motto meines Lädelis ist ‹von Hand mit Herz›.»

Neu in diesem Business ist die Müllheimerin nicht. 23 Jahre führte sie den Bastelladen «s’Bijou» in Frauenfeld. Zur Schliessung im Juni 2018 bewog sie nebst dem auslaufenden Mietvertrag die Pensionierung ihrer Geschäftspartnerin. «Als ich den Laden aufgeben musste, merkte ich, dass mir das Lädele und der Kontakt mit kreativen Leuten fehlte.»

Trotzdem möchte sie sich mit ihrem Selbstgemacht-Lädeli nun davon distanzieren. «Der Detailhandel ist ein sehr zähes Business, und ich möchte nicht mehr an Fixkosten wie die Miete gebunden sein.» Mit der Bewirtschaftung auf eigenem Grundstück kann sie diese Kosten nun umgehen und muss sich zudem mit dem Verkauf ihrer Produkte nicht nach regionalen Märkten richten.

Das Motto des Hoflädelis von Gabriela Meili hängt auch an ihrem Häuschen. (Bild: Donato Caspari)

Keine Produktion aus Druck, sondern aus Freude

Bereits von Kindsbeinen an sass Gabriela Meili an der Nähmaschine. Auch ihre Lehre widmete sich ganz der Handarbeit. Nach der Schliessung des «s’Bijou» setzte sich bald der Gedanke an ein kleines «Hoflädeli» in ihrem Kopf fest. Diesen Sommer verwirklichte sie ihren Traum. «Viele Leute kannten mich schon von Märkten, wo ich früher meine handgemachten Produkte verkaufte. Durch sie und meinen Bekanntenkreis erfuhr ich, dass es Nachfrage nach meinen Sachen gab», sagt Meili. In Grossproduktion einsteigen will sie aber nicht.

«Es ist mein Hobby und nicht mein Beruf. Daher will ich nicht, dass die Freude dem Druck Platz machen muss.»

Aktuell arbeitet Meili zwei Tage in der Woche im Bernina-Shop in Weinfelden. Die Produktion der Produkte macht sie nebenher und am Feierabend. «Wo andere Leute ein Buch zum Entspannen brauchen, kann ich nur runterkommen, wenn ich etwas mache.» So kommt es, dass sie ihr ganzes Sortiment von Hand angefertigt hat. Auch allfällige Reparaturen der verkauften Artikel übernimmt sie. Besonders wichtig ist ihr, dass ihre Produkte Verwendung bei den Käufern finden und einen bleibenden Wert für diese haben.

Gabriela Meili steht in ihrem Lädeli in Müllheim. In der Hand hält sie eine selbstgenähte Kinderdecke und Dekoration. (Bild: Donato Caspari)

Bedürfnis zur Selbstherstellung

Der Verkaufsschlager sind die Masken. «Ich wurde total überrannt mit Anfragen», sagt Meili. Am Anfang habe sie nur für ihre Familie produziert, doch als Masken mehr und mehr zum alltäglichen Begleiter wurden, fuhr sie ihre Produktion hoch und erweiterte den Schutz der Masken mit einer Virenblocktechnik. Doch nicht nur diesbezüglich spürt sie das neue Verhalten der Käufer.

«Ich merke, dass die Leute wieder mehr freie Zeit haben und selbst etwas herstellen wollen. Dazu will ich ihnen mit meinem Hoflädeli Inspiration bieten.»

Die Türen des Lädelis stehen für die Selbstbedienung offen, sobald Meili am Morgen zu arbeiten beginnt. Durch den Standort direkt vor dem Wohnhaus, muss sie nur schnell raus und aufschliessen. So kommt es, dass sie manchmal auch sonntags geöffnet hat. Bezahlt wird mit Bargeld oder auch mit Twint. Angst vor Dieben hat die 49-Jährige nicht. «Ich hoffe auf die Ehrlichkeit der Leute und denke, dass nur die Leute, die wirklich etwas wollen, den Weg zu meinem Geschäft finden.»