Am Wochenende findet auf dem Seerücken das Einachserrennen statt.

Motorsport Am Einachserrennen auf dem Seerücken in Homburg geht es dieses Wochenende dreckig zu und her Die Rennen finden sowohl am Samstag als auch am Sonntag statt. Man benötigt kein Covid-19-Zertifikat, aber es gibt eine Beschränkung auf 1000 Besucher. Kim Ariffin 11.08.2021, 16.50 Uhr

Am Einachserrennen Seerücken in Salen-Reutenen wird viel Action geboten. Bild: Reto Martin

Diesen Samstag, 14. August, findet das beliebte Beschleunigungsrennen in Homburg statt, wo verschiedene Einachser und Motorräder gegeneinander antreten. Daraufhin folgt am Sonntag, 15. August, das Einachserrennen. In Homburg gelten diese Anlässe als Tradition und finden in der Regel jährlich statt. Meistens werden die Fahrzeuge jeweils von ihren Besitzern zusammengestellt, und somit darf jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen. Pro Einachser ist ein Fahrer erlaubt.