Frauenfeld: Zu früh für Denkmal der Thurgauer Zeitung

Mosttröpfli Zu früh für ein Denkmal Ein Paar überdimensionierter Stöckelschuhe soll vor der Frauenfelder Huberei sein Endlager finden. Thomas Wunderlin 21.01.2022, 05.10 Uhr

Im Märchen sucht der Prinz die Besitzerin des Schuhs. Andrea Tina Stalder

Seit acht Jahren hat der Thurgau eine «fabelhafte Regierung». So werden die fünf Bronzetierchen bezeichnet, die sich unter den Platanen vor dem Regierungsgebäude in Frauenfeld tummeln. Seit letztem Sommer wundern sich Eule, Fuchs, Hase, Biber und Wildschwein über ein Paar riesige Stöckelschuhe – ebenfalls aus Bronze. Sie liegen nebenan vor dem Gebäude, das in Frauenfeld als Huberei bekannt ist.