Glosse: Pfarrer von Tobel könnte in die Politik wechseln

Mosttröpfli Theologen bieten sich vielfältige Berufschancen, beispielsweise als Stadtpräsidenten Der abgewählte Pfarrer von Tobel braucht sich um seine Zukunft keine Sorgen zu machen. Eine Pfründe findet sich immer. Thomas Wunderlin 18.02.2022, 04.10 Uhr

Wechselt der Pfarrer von Tobel, Leo Schenker, womöglich in die Politik? Bild: Olaf Kühne

Der katholische Pfarrer von Tobel ist abgewählt worden, will aber seine Stelle nicht verlassen. Dabei könnte er angesichts des Priestermangels sicher anderswo im Bistum eingesetzt werden. Auch gibt es für Pfarrer in anderen Bereichen Aufgaben.

So können etwa in der Politik Leute immer ein Auskommen haben, die schön reden können. Beispielsweise ist der grösste Stadtpräsident, den Frauenfeld je hatte, ursprünglich Pfarrer. Ausserdem war ein Theologe lange Jahre Stadtschreiber, wenn auch mit einem unrühmlichen Abgang. Und in Arbon hat ein Pfarrer kürzlich ebenfalls seine Kandidatur für das frei werdende Stadtpräsidium angemeldet.

Für Pfarrer stehen in der Politik die Pfründen bereit. Allerdings kann auch hier eine Abwahl nicht ausgeschlossen werden.