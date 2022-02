Glosse: Bauernverband verzichtet auf Wahlempfehlung für Diezi

Mosttröpfli Inflation der Empfehlungen Der Bauernverband setzt einen Kontrapunkt zu den Wahlempfehlungen für den Mitte-Kandidaten. Thomas Wunderlin 02.02.2022, 04.40 Uhr

Regierungsratskandidat Dominik Diezi zu Gast bei der EVP Thurgau. Ralph Ribi

Mit Wahlempfehlungen für Dominik Diezi scheint es derzeit nicht mehr aufzuhören. Dabei ist seine Wahl in den Thurgauer Regierungsrat mangels Gegenkandidaten gesichert. Diezi kämpft nur noch mit sich selbst beziehungsweise um eine hohe Stimmenzahl.

Nebst den Kantonalparteien versenden auch ihre Bezirkssektionen und Jungparteien Wahlaufrufe für den Arboner Stadtpräsidenten. Dazu kommen die Verbände, die sich von dem eingemitteten Politiker viel versprechen, wenn er demnächst sein Amt antritt. In einer solchen Situation hat eine Wahlempfehlung nicht viel wert.

Gemerkt hat das der Verband Thurgauer Landwirtschaft. Diezi habe sich an der ersten Sitzung des neuen Jahrs vorgestellt, teilt der Vorstand in der neusten Ausgabe des «Thurgauer Bauern» mit. Er habe die Thurgauer Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftsfaktor bezeichnet, was man gern gehört habe. Der Vorstand wünscht Diezi viel Erfolg: «Da er alleiniger Kandidat ist, wird auf eine Wahlempfehlung verzichtet.»