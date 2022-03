30 Waldreservate überziehen den Thurgau

Monitoring Die Thurgauer gehen pro Jahr durchschnittlich 85 mal in den Wald Die Bevölkerung schätzt den Wald als Ort der Erholung und anerkennt die Wichtigkeit von Waldreservaten. Dies ergab eine nationale Erhebung während des Lockdowns 2020. Zwei Erkenntnisse – Waldreservate und der Erholungswald – stehen im Thurgau am Beispiel des Romanshorner Waldes im Zentrum. Manuela Olgiati 21.03.2022, 16.50 Uhr

Ruedi Lengweiler vom kantonalen Forstamt, Ivo Hugentobler, Kreisforstingenieur Thurgau Ost, und Sandra Horat, Forstamt Thurgau. Ralph Ribi

Vogelgezwitscher und Stille wechseln sich in dieser Morgenstimmung im «Chappenhuser Hau» ab. 27 Hektaren umfasst der Romanshorner Wald der Waldkorporation Romanshorn-Uttwil. Drei Experten vom Forstamt des Kantons Thurgau informierten an einer Medienkonferenz über Ergebnisse aus dem Nationalen Waldmonitoring zum Internationalen Tag des Waldes. Aus den eingegangenen Ergebnissen für den Kanton Thurgau ging hervor, dass Waldreservate wichtige Orte für Erholungssuchende sind.

Dieses Waldmonitoring ist die vierte Erhebung in der Schweiz, sagte Sandra Horat vom Forstamt des Kantons Thurgau. Die Umfrage führte die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft im Auftrag des Bundes während des Lockdowns im 2020 durch. Ivo Hugentobler, Kreisforstingenieur Thurgau Ost, verglich Erhebungen aus den Jahren 1978, 1997 und 2010 mit der aktuellen Version. 3116 Erwachsene und 156 Jugendliche machten Angaben zu ihrem Verhältnis zum Wald.

Thurgauer befürworten Waldreservate

Hugentobler sagte: «Die Thurgauer Bevölkerung ist Waldreservaten gegenüber positiv eingestellt.» Die Auswertung zeige, dass der Bevölkerungsanteil, welcher nie in den Wald gehe, bereits vor der Pandemie gesunken war und der Anteil Personen, die den Wald seltener als einmal pro Monat oder wöchentlich besuchen, sei über die Jahre gestiegen. Hugentobler sagte: «Die täglichen Waldbesuche haben sich dagegen kaum verändert.»

«Thurgauerinnen und Thurgauer besuchen den Wald durchschnittlich an 85 Tagen pro Jahr.»

Wie die Förster ausführten, kann der Chappenhuser Hau seinen Zweck erfüllen. Im Oberthurgau mit seinem geringen Waldanteil sei der Romanshorner Wald ein gutes Beispiel eines stadtnahen Erholungswaldes. Personen aus Romanshorn besuchen den Wald sowie solche aus der näheren Umgebung. Die am häufigsten genannten Aktivitäten seien «spazieren und wandern», gefolgt von «Natur beobachten» und «einfach sein sowie Ruhe geniessen».

Das Waldreservat «Chappenhuser Hau» bei Uttwil. Ralph Ribi

Jugendliche bevorzugen Grillieren und sportliche Aktivitäten wie Joggen und Velofahren. Insgesamt 88 Prozent der Bevölkerung ist zufrieden mit ihren Waldbesuchen. Als Störungen werden Abfall und Biken im Wald genannt, auch Feuermachen, Picknicken und Menschenansammlungen.

Mittelspecht brütet in Eichenbäumen

«Der Thurgau ist mit einem Netz von über 30 Waldreservaten überzogen», erklärte Ruedi Lengweiler vom kantonalen Forstamt auf einer Tafel. Er sagte: «Damit fördert der Kanton Lebensräume für Arten, die es im normalen Wirtschaftswald schwer haben.» Der «Chappenhuser Hau» führe die Liste an mit einem Teil Totalreservat, in dem die Natur ihren freien Lauf hat und einem Teil Sonderwaldreservat, in welchem die Struktur der ehemaligen Mittelwälder gefördert werde.

Der Mittelspecht ist vom Aussterben bedroht. Bild: Donato Caspari

Das Waldreservat entstand 2007, welches dem vom Aussterben bedrohten Mittelspecht den Lebensraum sichert. 13 bis 14 Paare des Mittelspechtes leben hier. «Für das Überleben ist diese Vogelart auf die Existenz alter Eichen angewiesen», sagte Lengweiler weiter. Die Eiche sei hier seit jeher heimisch. Dabei zeigte Lengweiler eine der ältesten, rund 200 Jahre alte Eiche mit grosser Baumkrone.

Wie häufig Waldbesuche sind, sei eine Frage des Alters, sagen die Experten noch. Welchen Einfluss die Pandemie auf den Wald habe, werde sich in einer der kommenden Untersuchungen zeigen.