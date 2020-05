Mongolische Kids lernen vom Meitli Tuya mehr über die eigene Kultur: Möglich macht das die Frauenfelderin Anita Fahrni Anita Fahrni hat ein Lesebuch geschrieben, damit Mittelstufenschüler in der Mongolei ein zeitgemässes Lehrmittel bekommen. Für die Bebilderung zeichnet die Frauenfelder Illustratorin Rina Jost verantwortlich. Mathias Frei 18.05.2020, 16.55 Uhr

Anita Fahrni zeigt stolz den Vordruck ihres Lesebuchs «Tuya’s Trip». (Bild: Reto Martin)

Ein Meitli wie viele andere auch, das Rössli mag, das ist Tuya. Die Sechstklässlerin lebt in der Mongolei. Ihr Mami arbeitet bei der mongolischen Umweltbehörde und muss eine Geschäftsreise machen, in ein riesiges Naturschutzgebiet am Rand der Wüste Gobi. Tuyas Mami hat dort mit Takhi-Pferden zu tun. Tuya will zuerst nicht mitfahren. Aber dann lernt sie dort die gleichaltrige Tochter des Naturparkdirektors kennen. Sie werden dicke Freundinnen. Das ist die Kurzzusammenfassung von «Tuya’s Trip».

Das Lesebuch in englischer und mongolischer Sprache geht in diesen Tagen in den Druck – in der Mongolei. Geschrieben hat das schön illustrierte Buch die Frauenfelderin Anita Fahrni, die schon seit über 20 Jahren einen engen Kontakt hat zum Binnenstaat im östlichen Teil Zentralasiens.

Anita Fahrni ist seit 22 Jahren eng mit der Mongolei verbunden Als Anita Fahrni in den 1960er-Jahren in Taiwan arbeitete, lernte sie einen Bekannten kennen, der bei der Entwicklungsorganisation «Asia Foundation» angestellt war. In den 1990er-Jahren wechselte er für das NGO in die mongolische Hauptstadt Ulaanbaatar. Aufgrund dieser Bekanntschaft weilt Fahrni seit 1998 jährlich für mehrere Wochen in der Mongolei und setzt sich dort für die Stellung der Frau, für Bildungsanliegen, mongolische Schülerinnen und Studentinnen ein. Sie hat ein Austauschprojekt zwischen der Schweiz und der Mongolei auf privater Basis institutionalisiert, das mittlerweile vom Verein Pro Mongolia getragen wird. So konnten seit 2005 bislang 109 junge Mongolinnen jeweils einen einjährigen Austausch an einer Schweizer Bildungsinstitutionen machen. An die Kanti Frauenfeld konnte Fahrni 13 Mongolinnen vermitteln, an der PH Thurgau waren es 25 junge Frauen. (ma)

Es sei ihr erstes Buch, das sie geschrieben habe, sagt Fahrni.

«Und es ist definitiv keine Weltliteratur.»

Ein Blick in das Buch. (Bild: Reto Martin)

Aber das muss «Tuya’s Trip» auch nicht. Die Publikation hat einen anderen, wichtigeren Fokus. Einerseits soll es ein hochwertiges englischsprachiges Lesebuch für gute Anfänger sein. In der Schweiz würde es in der Mittelstufe zum Einsatz kommen. Andererseits soll die Geschichte das moderne Leben in der Mongolei widerspiegeln und Themen aufgreifen, die aktuell sind. In diesem Fall etwa Umwelt- und Naturschutz. Aufklärerisch, aber nicht moralisierend.

Wenig Geld für Bücher, kaum Bibliotheken

«Guter, zeitgemässer Lesestoff ist in der Mongolei leider immer noch Mangelware.» Das weiss Anita Fahrni aus vielen Gesprächen mit dem bekannten mongolischen Publizisten und Verleger Enkbhat Roozon, der vergangenes Jahr mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet wurde. Es hapert aber nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ.

«Was wir hier mit der Kantonsbibliothek haben, ist Luxus, nämlich eine grosse Abteilung mit fremdsprachiger Kinder- und Jugendliteratur.»

Das meint Fahrni. In der Mongolei habe zwar das Englische das Russische als erste Fremdsprache in der Schule abgelöst. Aber für Lehrmittel fehle das Geld. Und öffentliche Bibliotheken gibt es im sehr dünn besiedelten Land fast nur in den Städten.

Ein Blick in das Buch. (Bild: Reto Martin)

10'000 Exemplare hat Fahrni vom Buch drucken lassen. Im September reist sie wieder für längere Zeit in die Mongolei und wird dann die Verteilung der Gratis-Bücher an Schulen, Bildungsinstitutionen, aber auch direkt an Privatpersonen koordinieren. Anita Fahrni rechnet mit Kosten von zwei Franken pro Exemplar. Ihre Textarbeit und die Verteilung macht sie unentgeltlich. Bezahlt werden müssen nur der Druck, die Illustrationen der Frauenfelderin Rina Jost sowie das Layout von deren Büropartner Chris Stricker. Die öffentliche Hand, unter anderem die Stadt Frauenfeld, hat die Illustrationen zu «Tuya’s Trip» mitfinanziert.

Es bestehen bereits sechs weitere Geschichten

Die Frauenfelder Illustratorin Rina Jost. (Bild: Donato Caspari)

«Tuya’s Trip» ist für Fahrni nur der Anfang für eine Reihe von Lesebüchern. Bereits hat sie sechs weitere Geschichten fertiggestellt. Zu viel verraten will sie noch nicht. Die Titel werden aber stets eine Alliteration darstellen, wie eben bei «Tuya’s Trip». Die kommenden Bücher sollen sich zudem an andere Sprachniveaus richten, etwa Literatur für die Unterstufe oder die Oberstufe. Themen werden der Stadt-Land-Unterschied sein oder auch die in der Mongolei grassierende Korruption. Rina Jost arbeitet derzeit an den Illustrationen fürs zweite Buch. Dieses will Fahrni, wenn der Zeitplan funktioniert, ebenfalls im Herbst verteilen.