«Möglichst viel herausholen»: Was von der bankrotten Frauenfelder Stahl- und Metallbaufirma Tuchschmid alles unter den Hammer kommt

Zu den Verlierern des Tuchschmid-Konkurses gehören die 100 Angestellten, die von einem auf den anderen Tag zwei Wochen vor Weihnachten ihren Job verloren haben. Den Dezemberlohn und den Dreizehnten hat die Firma nicht mehr ausbezahlt. Laut Daniel Wessner, Chef des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, haben inzwischen drei Viertel einen Antrag auf Insolvenzentschädigung gestellt. Diese spezielle Kasse der Arbeitslosenversicherung deckt konkursbedingte Lohnausfälle von bis zu vier Monaten. Die Betroffenen haben ab Konkurseröffnung 60 Tage Zeit, einen Antrag auf Entschädigung einzureichen. «Fachleute der regionalen Arbeitsvermittlung RAV und der Arbeitslosenkasse haben die Betroffenen informiert und begleiten sie», sagt Wessner. Nach Bekanntwerden des Tuchschmid-Konkurses hätten sich 40 Firmen gemeldet, die Interesse an der Übernahme von Arbeitskräften haben. Die Chancen auf eine neue Stelle seien daher intakt. «Die Betroffenen brauchen jetzt auch Zeit, mit der Situation klar zu kommen. Uns ist wichtig, dass die Lösungen langfristig sind», sagt Wessner. Im Thurgau seien 70 ehemalige Tuchschmid-Angestellte beim RAV gemeldet, wovon 13 schon eine neue Anstellung gefunden hätten. Gut sieht es weiterhin für die Tuchschmid-Lehrlinge aus, wo sich schon vor Weihnachten erste Lösungen abzeichnete (unsere Zeitung berichtete). «Wir sind auf einem sehr guten Weg», sagt Christian Koch vom Amt für Berufsbildung und Berufsberatung. Viele Lehrlinge seien nun in neuen Betrieben am Schnuppern und es lägen weitere neue Lehrverträge zur Unterschrift bereit. (hil)

Daniel Wessner, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit. (Bild: Andrea Stalder)