Mode «Kein Schickimicki»: Oberwangenerin produziert Kinderkleider unter eigenem Label Mjriam Brühwiler ist gelernte Innendekorateurin. Die dreifache Mutter hat sich aber als Designerin für Kindermode selbstständig gemacht. Maya Heizmann 11.03.2021, 11.00 Uhr

Mjriam Brühwiler zeigt in ihrem Atelier ein Mädchenkleid. Bild: Maya Heizmann

«Ich stelle keine Schickimicki-Kleider her, die mit viel Glitzer und Pailletten daherkommen», sagt Mjriam Brühwiler. Das passe nicht zu ihr. Sie bevorzugt schöne Stoffe aus Leinen und Baumwolle.

Mjriam Brühwiler ist in Zezikon aufgewachsen und ging in Affeltrangen in die Schule. Heute lebt die 35-Jährige mit Ehemann Stefan und drei Kindern, Zora (8), Lex (6) und Fynn (4) und Kater Wicki in Oberwangen. Sie sagt:

«Ich liebte schon immer Stoffe und Farben.»

Seit mittlerweile einem Jahr stellt die gelernte Innendekorateurin, Näherin und Einrichtungsberaterin eigene Produkte unter ihrem Label «minimj» her und kann dabei ihre Kreativität ausleben. Qualität liegt ihr besonders am Herzen, und jedes Produkt ist ein liebevoll gemachtes Einzelstück. Inspiration holt sie sich gerne auch mal von ihren drei Kindern.

Die Mädchenröckli, gemustert oder uni, sind mit gehäkelten Oberteilen versehen. Mjriam Brühwilers Schwiegermutter stellt diese in Handarbeit her. Die Kleidli sind in den Grössen für Kinder im Alter von einem bis zu zwölf Jahren erhältlich. Auf Wunsch näht sie auch T-Shirts, Kleider nach Mass für Kinder und Erwachsene. Ebenfalls entzücken die Accessoires wie Taschen in allen Grössen und Farben, Kindergartentaschen, Stirnbänder oder Haarbänder. Die Designerin sitzt meistens abends in ihrem Atelier und näht an ihren Produkten.

Langweilig wird ihr nie

In ihrer Freizeit leitet Brühwiler das Kinderturnen in Dussnang-Oberwangen und spielt selber gerne Korbball. Auch als Patin von vier Buben ist sie gefragt. So wird es der charmanten Designerin nie langweilig. Seit vergangenem Oktober kann Mjriam Brühwiler im Winterthurer «Ladenglück» ihre Produkte verkaufen. «Die Nachfrage nach meinen fair produzierten Kleidern mit den langlebigen Materialien ist gut», sagt sie und freut sich.