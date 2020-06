Mitglieder dreier Frauenfelder Vereine sehen sich dank der Altpapiersammlung wieder Die erste Frauenfelder Altpapiersammlung seit langem bringt tonnenweise Zeitungen. Weil im März und April nicht gesammelt werden konnte, standen am Samstag so viele Fahrzeuge im Einsatz wie noch nie. Claudia Koch 01.06.2020, 16.55 Uhr

Am Sammelplatz im Juch fliegen die Zeitungsbündel in hohem Bogen in die hergerichteten Paloxen. (Bilder: Nik Roth)

Auf dem Sammelplatz an der Juchstrasse herrscht bereits um neun Uhr emsiges Treiben. Man muss aufpassen, den ein- und ausfahrenden Lieferwagen und den Hubstaplern nicht im Weg zu stehen. Denn bei der Altpapiersammlung am Samstag sind mit 80 bis 100 Personen deutlich mehr Helferinnen und Helfer als sonst im Einsatz. «Als klar wurde, dass die Sammlung im März und April wegen Corona nicht stattfinden kann, haben wir für die Mai-Sammlung mit drei Vereinen geplant», sagt Markus Wenger vom städtischen Werkhof.

Denn für die Vereine ist der finanzielle Zustupf durch die Altpapiersammlung mehr als willkommen. Das bestätigt auch Lorena Cricco, Abteilungsleiterin beim CVJM Basketball Frauenfeld, der mit der Entschädigung die Juniorenkasse aufstockt.

Da der CVJM jeweils im Mai an der Reihe ist, hat Cricco die Gesamtverantwortung für die Sammlung übernommen, an der diesmal auch der EHC Frauenfeld und die Cevi Frauenfeld beteiligt sind. Es seien 22 Lieferwagen und drei Traktoren mit Gabelstaplern im Einsatz, so viele Fahrzeuge wie noch nie, sagt Cricco.

Mit Velos oder rennend in den Quartieren unterwegs

Was ungewohnt ins Auge sticht, sind die Helferinnen und Helfer, die mit Schutzmaske in den Lieferwagen sitzen. «Damit tragen wir den verordneten Schutzmassnahmen Rechnung, da in den Lieferwagen die geforderten Abstände nicht möglich sind», sagt Wenger.

Um die Distanz zu wahren, aber trotzdem effizient vorwärtszukommen, hat sich die Cevi etwas Besonderes einfallen lassen, sagt Manuel Luginbühl:

«Unsere Helfer sind mit dem Velo in den Quartieren unterwegs und informieren den Fahrer über Handy über den jeweiligen Standort.»

Normalerweise sind sie im März im Einsatz und deshalb froh, mithelfen zu können. Ausserdem sei es spannend, ein neues System für die Sammlung auszuprobieren.

Da der Znüni und der Zmittag laut Wenger gestaffelt eingenommen werden müssen, gibt es immer wieder kleine Grüppchen, die sich im Schatten verköstigen. Die Stimmung ist aufgekratzt, da sich viele Vereins­gspänli heute seit Wochen das erste Mal wiedersehen.

Vier Cevi-Mädchen, darunter Julia Bollack v/o Lingua, sind ganz ausser Puste. Sie nutzen die heutige Sammlung, um am «One Million Run» teilzunehmen, bei dem schweizweit eine Million Kilometer an zwei Tagen, individuell, aber virtuell verbunden, gelaufen werden sollen. Laut Bollack hat es deutlich mehr Papierbündel im Quartier als an einer normalen Sammlung.

Weniger Zeitungen bringen weniger Geld

Dass die Traktoren mit den Hupstaplern heute da sind, ist dem EHC zu verdanken, sagt Jonny Forster, Sicherheitschef des EHC. Sie können schon seit Jahren auf die bewährte Mithilfe eines Bauers zurückgreifen, der zusätzlich mit Kartoffelpaloxen anrückt.

Forster schätzt, dass diesmal zwischen 150 bis 200 Tonnen Altpapier zusammenkommen, so viel wie früher an einem normalen Sammeltag. Denn die Menge an Altpapier habe sich um die Hälfte reduziert, bestätigt auch Wenger, da viele Personen auf Printmedien verzichten oder das Altpapier selber entsorgen.

Die Vereine sind jedoch auf den Zustupf angewiesen, weshalb sich der Stadtrat laut Wenger Gedanken zu einem anderen Entschädigungssystem macht, um diese wertvolle Dienstleistung trotzdem aufrecht zu erhalten.