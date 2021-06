Start des Glasfaserausbaus in Warth-Weiningen und Uesslingen-Buch

Zusammenarbeit Mit Vollgas auf die Datenautobahn: Die Verträge für den Glasfaserausbau in Warth-Weiningen und Uesslingen-Buch sind unterschrieben Die Stimmberechtigten der beiden Politischen Gemeinden gaben dem Projekt zuletzt mit grossen Mehrheiten ihren Segen. Jetzt kann die bis Ende 2023 etappierte Erschliessung der beiden Gemeindegebiete starten. Mathias Frei 16.06.2021, 04.20 Uhr

Alle Verträge sind unterschrieben: Roland Schlatter (CEO Leucom Stafag), Markus Schlatter (VR-Präsident Leucom Stafag), Samatha Egloff (Gemeindeschreiberin Uesslingen-Buch), Elisabeth Engel (Gemeindepräsidentin Uesslingen-Buch), Fachplaner und Projektleiter Richard Ziegler, Katharina Aeschbacher (Gemeindepräsidentin Warth-Weiningen), ihr Gemeinderatskollege Peter Meuli, Fabian Toppius (Gemeindeschreiber Warth-Weiningen) und Swisscom-Vertreter Pascal Keller. Bild: Kevin Roth

Jetzt kann es losgehen. Bereits nächste Woche steht die Kick-off-Sitzung an. Am Dienstagabend haben alle Beteiligten im evangelischen Kirchgemeindehaus in Weiningen ihre Zusammenarbeit formell beschlossen. Das gemeinsame Ziel: die flächendeckende Erschliessung der beiden Politischen Gemeinden Warth-Weiningen und Uesslingen-Buch in Etappen bis Ende 2023. Dafür war zuletzt der Segen der Stimmberechtigten nötig. In beiden Gemeinden kam das Projekt an der Gemeindeversammlung respektive an der Urne auf eine sehr hohe Zustimmung.

Drei bilden eine Einfache Gesellschaft

Glasfaserkabel beim Einbau. Bild: Carlo Reguzzi (Keystone/TI-Press)

Die gesamte Erschliessung kommt auf rund sechs Millionen Franken zu stehen. Die beiden Gemeinden haben mit dem Frauenfelder Kommunikationsdienstleister Stafag Leucom eine Einfache Gesellschaft gegründet. Diese wiederum arbeitet mit dem nationalen Anbieter Swisscom zusammen. Warth-Weiningens Gemeindepräsidentin Katharina Aeschbacher sagt:

«Wichtig ist, dass die Infrastruktur im Besitz der bisherigen Eigentümerschaften bleibt, also grösstenteils im Besitz der beiden Gemeinden.»

Ein Glasfaserkabel. Bild: Fotolia

Und Elisabeth Engel, Gemeindepräsidentin von Uesslingen-Buch, ergänzt: «Nur die Glasfaserkabel sind gewissermassen die Mitgift für die Einfache Gesellschaft.» Die beiden Politikerinnen sprechen von einem wichtigen Schritt in die Zukunft. Es sei ein nicht alltägliches Projekt gewesen, das innert dieser kurzen Zeit durchaus einen «Lupf» dargestellt habe. Im Übrigen sei eine Glasfasererschliessung auch immer ein Standortvorteil. In beiden Gemeinden wollen sich, so heisst es, fast 100 Prozent der angeschriebenen Haushalte anschliessen lassen. Das freut natürlich auch Pascal Keller, Vertreter Swisscom, und den CEO von Leucom Stafag, Roland Schlatter.