Babyempfang der Stadt Frauenfeld im Casino

Frauenfeld Mit dem Kinderwagen im Casino: Babyempfang der Stadt Frauenfeld Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause der Babyempfang der Stadt Frauenfeld wieder statt. Eingeladen waren die Eltern von 261 Neugeborenen in Frauenfeld. Anwesend waren am Samstag, 5. März, zwischen 60 und 70 dieser Babys.

Eine Mutter mit ihrem Baby am Babyempfang im Casino Frauenfeld.

So hat man die Eingangshalle des Casinos noch nie gesehen: Voll geparkt mit Kinderwagen. Aus dem Casinosaal sind ungewohnte Laute zu vernehmen. Der Grund: Babyempfang der Stadt Frauenfeld. Kleinkinder wuseln durch den Saal, in Sichtweite ihrer Eltern, das jüngste Kind in den Armen oder in einem Tragetuch. Rund 20 Vereine und Organisationen haben Stände errichtet, an denen sie ihre kindergerechten Angebote anpreisen.

«Mini Farb und dini» singen die Kinder des Kinderchors der Jugendmusikschule Frauenfeld unter der Leitung von Angela Command, passend zur bunten Atmosphäre im Saal. Und aktuell zum Weltgeschehen: Hevenu Shalom Alechem, wir wollen Frieden für alle. Die Kinder singen das Lied gerne und jetzt passe es besonders gut, sagt die Chorleiterin, selber Mutter einer viermonatigen Tochter. Diese hat den Auftritt des Kinderchors im Tragetuch prompt verschlafen.

Am Babyempfang der Stadt Frauenfeld im Stadtcasino: Eingeladen waren die Eltern der 261 Neugeborenen aus dem Jahr 2021. Bilder: Reto Martin Stadtpräsident Anders Stokholm Stadträtin Barbara Dätwyler Stadträtin Barbara Dätwyler Stadtpräsident Anders Stokholm Stadträtin Barbara Dätwyler

Kinderfreundliche Gemeinde

Für Stadtpräsident Anders Stokholm, selbst frisch gebackener Grossvater, ist dieser Anlass vor allem eines: einer der schönsten im Jahr. «Nutzen Sie das Angebot der Informationsstände und die Möglichkeit zur Begegnung. Denn Frauenfeld hat als kinderfreundliche Gemeinde viel zu bieten», sagt er. Stadträtin Barbara Dätwyler Weber zeigt sich zufrieden, dass Frauenfeld dieses Label bereits 2012 von Unicef erhalten hat.

Reto Ackermann

Vater aus Frauenfeld Bild: Claudia Koch

Vom vielfältigen Angebot schwärmen auch Anja und Reto Ackermann mit Tochter Enya. «Wir sind neu in Frauenfeld und finden die Gelegenheit toll, um sich zu informieren», sagt er. In einer Ecke tummeln sich Babys auf einer Spieldecke, Mütter und Väter tauschen sich angeregt aus. Zwei Frauen fallen sich lachend in die Arme. Sie sind zusammen zur Schule gegangen und begegnen sich hier wieder, nun als frisch gebackene Eltern.

Nadja Witzemann

Leiterin der Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung Bild: Claudia Koch

Dass so viele Eltern mit ihren Kindern gekommen sind, freut Organisatorin Nadja Witzemann, Leiterin der Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung. «Wie viele kommen mögen, war schwierig einzuschätzen», sagt sie. Zwischen 60 und 70 Babys von 261 Neugeborenen in Frauenfeld seien anwesend. Inklusive Eltern und Geschwistern natürlich, die angeregt die Auslagen an den Ständen begutachten. Witzemann ist vor allem glücklich, dass der vor acht Jahren ins Leben gerufene Anlass vom Rathaus ins Casino verlegt werden konnte. Hier passen die Infrastruktur, die Platzverhältnisse sind grosszügiger und für Kinderwagen zugänglich.

Derweil macht sich der erste Unmut einiger Babys lautstark bemerkbar. Hunger, Müdigkeit oder Überreizung der Sinne nehmen überhand. Doch bevor man sich aus der Halle begibt, wird noch am Glücksrad gedreht. Ein Trostpreis ist garantiert. Und wer noch lächeln mag, der posiert unten in der Empfangshalle für den Fotografen Balz Kubli. Für ein Erinnerungsbild eines ganz exklusiven Anlasses: für die Jüngsten der Stadt Frauenfeld.