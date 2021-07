50 Jahre Frauenstimmrecht Mit Kampf und Schlauheit zum Erfolg: Der lange und beschwerliche Weg der Frauen zur politischen Mitbestimmung Thurgauer Frauenorganisationen würdigten im Kino Roxy in Romanshorn das Jubiläum «50 Jahre Frauenstimmrecht». Vreni Schawalder – 1996 die erste Thurgauer Regierungsrätin – sagt rückblickend: «Es brauchte den Kampf, aber auch Schlauheit und Taktik.» Judith Schuck 04.07.2021, 17.00 Uhr

Ausschnitt aus der Diskussionsrunde: von links Regisseur Stéphane Goël, Vreni Schawalder, Moderatorin Marion Lohr und Regierungspräsidentin Monika Knill. Bild: Ralph Ribi

«Wenn es um Verspätung geht, haben die Schweizer immer einen Vorsprung», heisst es selbstironisch im Film «De la cuisine au parlament» des westschweizer Regisseurs Stéphane Goël. Bereits 2011 drehte er eine Kurzversion für das Fernsehen. Bewegungen wie #Metoo oder der Frauenstreik von 2019 sowie das Jubiläumsjahr zum Frauenstimmrecht in der Schweiz bewegten ihn dazu, seinen Film zu überarbeiten. «Und er soll immer wieder neu gemacht werden, gerne von jungen Frauen, so lange, bis wir alle gleiche Recht haben.»

Der Dokumentarfilm zeigt in einer Mischung aus Archivbildern und oft humoristischem Kommentar den langen, harten Weg der Sufragetten und Feministinnen auf, die nicht locker liessen, bis ihr Ziel erreicht war: Als Teil des Volks an Abstimmungen teilhaben zu dürfen.

90 Mal Nein zum Trotz zwischen 1919 und 1990

Unter dem Motto «Thurgauer Frauenstimmen – Thurgauer Frauen stimmen – Thurgauer Frauen machen Stimmungen» luden die sechs führenden Frauenorganisationen im Kanton am Freitag ins Romanshorner Kino Roxy. «De la cuisine au parlament» diente hier als Grundlage für ein Podium, bei dem die amtierende Thurgauer Regierungspräsidentin Monika Knill, die erste Regierungsrätin im Kanton überhaupt – Vreni Schawalder –, der Regisseur sowie die junge Frauenfelder Juristin Eliane Dürr unter Moderation von Journalistin Marion Lohr diskutierten. Während Monika Knill an einigen Stellen des Films ein Déjà-vu erlebte, war es für die 28-jährige Eliane Dürr tatsächlich ein Film. Die junge Anwältin sagt:

«Die Frage, ob ich etwas darf oder nicht, stellte sich mir nie.»

Sie sei unglaublich dankbar, dass diese kämpferischen Frauen ihr das alles ermöglicht hatten.

Als Wahnsinnige wurden die Vorreiterinnen Anfang des 20.Jahrhunderts häufig beschimpft, die für ihr Recht, ihre Stimme an der Urne abgeben zu können, auf die Strassen gingen. Bei 90 Abstimmungen zwischen 1919 und 1990 über das Frauenstimmrecht mussten sie Niederlagen einstecken, bis endlich auch im letzten Kanton die Frauen ihrer Bürgerpflicht nachgehen durften.

Konsum als Hintertür in die Politik

Die Historikerin Brigitte Studer erklärt im Film, dass die Unterscheidung zwischen Mann und Frau in Vernunfts- und Gefühlsmenschen erst mit der Industrialisierung aufkam, sich aber fortan hartnäckig im kulturellen Gedächtnis hielt. Kriege gelten dabei eher als Förderer der Bewegung.

Im Zweiten Weltkrieg waren es die Frauen, die viele «Männeraufgaben» übernehmen mussten, um das Land in Gang zu halten, was für ein erstarkendes Selbstbewusstsein sorgte. Mit dem Aufkommen des Konsums und der Werbung in den 1950er Jahren veränderte sich die Gesellschaft wiederum. Die Hausfrauen als die eigentlichen Konsumentinnen gaben mit ihren Einkäufen quasi ihre Stimme ab.

Die berühmte Lux-Seife erkannte auch Monika Knill wieder als beliebtes Geschenk in der Familie. Der Film spiegelt wider, dass ein Grossteil der Männer noch lange überzeugt war, Frauen wären für Politik ungeeignet und gehörten an den Herd. Dass die Gegner im Film so präsent seien, liege in erster Linie am Archivmaterial, erklärt der Regisseur:

«Meine Hypothese ist, dass Zeitungen und Fernsehen Gegnerinnen und Gegnern viel mehr Platz einräumten als denen, die für das Frauenstimmrecht kämpften.»

Der Grund zu dieser Annahme: Weil damals die Medien in männlicher und konservativer Hand waren.

Schlaue Frauen bahnen sich den Weg an die Spitze

Dass die Schweiz im Vergleich zu den umliegenden europäischen Ländern mit dem Frauenstimmrecht so sehr hinterherhinke, hänge schlicht mit der direkten Demokratie zusammen. Dies habe Stéphane Goël auch als Erklärung abgegeben, wenn er im Ausland damit konfrontiert wurde. «Ich habe mich sehr geschämt, dass Frauen bei uns erst 1971 stimmen durften.»

Gleichzeitig könnten die Abstimmungsergebnisse in der Schweiz als Barometer für den gesellschaftlichen Machismus gelesen werden, wie er in anderen Ländern, in denen das Stimmrecht vom Staat durchgesetzt wurde, wohl auch vorherrschte. Vreni Schawalder – 1996 die erste Thurgauer Regierungsrätin – sagt rückblickend:

«Es brauchte den Kampf, aber auch Schlauheit und Taktik.»