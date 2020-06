In Aadorf, Frauenfeld und Felben-Wellhausen: Schützen planen Kantonales in drei Jahren In Aadorf bildete sich am Donnerstagabend der Trägerverein für das Kantonalschützenfest Region Frauenfeld 2023. Kurt Lichtensteiger 12.06.2020, 16.05 Uhr

Gruppenbild mit Social Distancing: Das OK mit Othmar Schmid, Reto Schweizer, Jakob Stark, Manuela Fritschi, Conny Brunschwiler, Thomas Gemperle, Othmar Brunschwiler und Martin Stadler. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Der Grosse Gemeindesaal in Aadorf bot die coronabedingt erforderliche Grösse für die über 50 Versammlungsteilnehmer. Darunter konnte Conny Brunschwiler, Präsidentin des Schützenverbandes Region Frauenfeld, auch Vereins- und Kantonalpräsidenten, Delegierte und Gäste begrüssen.

So ging dann im zweiten Anlauf die Gründungsversammlung des Trägervereins Thurgauer Kantonalschützenfest 2023 Region Frauenfeld reibungslos über das Parkett. Mit einem kleinen Vorbehalt jedoch, denn erst in einer Woche wird der Schweizerische Schützenverband (SSV) den Thurgauern definitiv grünes Licht geben. Aus Ostschweizer Sicht gebe es allerdings keinen Grund, den Anlass auf das Jahr 2024 zu verschieben, wie dies etwa andere Kantone beschlossen haben, sagte Conny Brunschwiler.

So dürfte in drei Jahren einem grossartigen Schützenfest in der Region Frauenfeld, Aadorf und Felben-Wellhausen kaum mehr etwas im Wege stehen. Garanten für eine minutiöse Vorbereitung und straffe Durchführung sind zweifellos die zahlreichen Persönlichkeiten, die sich dem Publikum kurz vorstellten und dabei offenbarten, dass sie über das nötige Rüstzeug verfügen: Zur Präsidentin des Trägervereins wurde die Stettfurterin Conny Brunschwiler gewählt. Ihr zur Seite stehen Werner Künzler, Felben-Wellhausen, das designierte Kern-OK-Mitglied Martin Stadler, Bazenheid, Guido Hüttenmoser, Wil, sowie Ständerat Jakob Stark, Buhwil.

Für das Kern-OK konnte Stark als Präsident gewonnen werden. «Es ist für mich eine Ehre, und ich begegne der Arbeit mit Respekt und Freude», sagte er mit Blick auf die neue Aufgabe. Im Weiteren beliebten Conny Brunschwiler (Administration/OK-Vizepräsidentin), Reto Schweizer (Schiessen) Cornelia Büchi (Sponsoring/Marketing), Thomas Gemperle (Kommunikation), Martin Stadler (Finanzen), Othmar Schmid (Logistik), Manuela Fritschi (Offizielle Anlässe) und Othmar Brunschwiler (Platzorganisation).

Nebst einem kleinen Input waren dann die Genehmigung der detailliert ausgearbeiteten Statuten und des Organisationsreglements sowie die Auflösung der Projektgruppe TKSK 2023 nur noch Formsache. Conny Brunschwiler bedankte sich bei allen Schützengesellschaften sowie den beteiligten Gemeinden Frauenfeld, Aadorf und Felben-Wellhausen als assoziierte Mitglieder für ihre tatkräftige Unterstützung.