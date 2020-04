Mit der Frauenfelderin Anita Head-Kessler ist eine aussergewöhnliche Frau von uns gegangen Zum Gedenken: Mit ihrer Karriere in den USA war die in Frauenfeld aufgewachsene Anita Head-Kessler eine Pionierin der beruflichen Gleichberechtigung der Frauen. Georg Jäger 06.04.2020, 11.30 Uhr

Anita Head-Kessler, am 4. März 2020 im Alter von 89 Jahren verstorben. (Bild: PD/zirka 1992)

Am 4. März ist in Aliso Viejo, Kalifornien, Anita Head, geborene Kessler, verstorben. Die 1930 geborene Juristin und Bibliothekarin, Bürgerin von Müllheim TG, ist in Frauenfeld aufgewachsen; sie besuchte die Kantonsschulen in Olten und Frauenfeld.

Nach Abschluss ihres Rechtsstudiums in Zürich und Bern machte Anita Head eine für ihre Zeit aussergewöhnliche Karriere in den USA. Sie arbeitete zunächst als Rechtsbibliothekarin für die Grafschaften Ventura und Los Angeles in Kalifornien und erwarb 1969 den Master of Library Science an der Columbia University.

Professorin und Leiterin der juristischen Bibliotheken

Nach einigen Jahren in einer privaten Rechtspraxis in San Francisco wurde sie Professorin und Leiterin der juristischen Bibliotheken, vorerst an der University of Kansas Law School, danach an der renommierten George Washington University Law School (Washington D.C.), wo sie 1992 emeritiert wurde. Bis ins hohe Alter pflegte sie ihre familiären Kontakte mit Angehörigen, Freunden und ehemaligen Mitschülern und Mitschülerinnen in der Schweiz.



Anita Head gehörte einer Reihe von aussergewöhnlichen Frauen an, die schon früh selbständig und emanzipiert ihren eigenen Weg suchten. Mit ihrer Karriere war sie eine Pionierin der beruflichen Gleichberechtigung der Frauen.