Mit dem Leben abschliessen und in Frieden sterben: Eine Wohnung in Frauenfeld für die letzten Tage Die Thurgauische Krebsliga eröffnet im September in Frauenfeld die dritte Hospizwohnung des Kantons. Thomas Wunderlin 24.06.2020, 04.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die neue Hospizwohnung befindet sich im Frauenfelder Alterszentrum Stadtgarten: Dafür engagieren sich unter anderen Cornelia Herzog-Helg, Geschäftsführerin der Thurgauischen Krebsliga (vorn), und Hansjörg Strasser, Heimleiter Stadtgarten. Andrea Stalder

Wer unheilbar krank ist, der hat immerhin die Möglichkeit, sein Lebensende ein Stück weit selber zu gestalten. Die Thurgauische Krebsliga bietet dafür Hospizwohnungen an. Die erste Sterbewohnung wurde 2007 in Weinfelden eröffnet, 2018 folgte eine weitere in Kreuzlingen. Im laufenden Jahr ist in der Weinfelder Hospizwohnung bisher ein Mann gestorben, in Kreuzlingen waren es zwei Frauen und ein Mann.

Ab dem 1. September 2020 steht in Frauenfeld die dritte Thurgauer Hospizwohnung bereit. Der Grund für den Ausbau ist die Nachfrage. Aus der Region Frauenfeld seien letztes Jahr 34 Anfragen bezüglich einer Hospizwohnung gekommen, sagt Krebsliga-Geschäftsführerin Cornelia Herzog-Helg:

«Wir konnten sie nicht bedienen.»



Manche Einwohner suchen ausserhalb des Kantons eine kurze Bleibe fürs Lebensende. So gehen pro Jahr zwei bis drei Thurgauer, vor allem Oberthurgauer, ins Hospiz St. Gallen.



Wie in Weinfelden und Kreuzlingen ist die Frauenfelder Hospizwohnung einem Alterszentrum angegliedert. Dadurch sollen die Kosten tiefer gehalten werden als bei einem Hospiz, das ohne Bezug zu einer Pflegeeinrichtung organisiert ist.



Mehrere Monate Aufenthalt sind möglich



Während ein Hospiz laut Herzog-Helg eher für den Aufenthalt in der allerletzten Zeit gedacht ist, kann man in einer Hospizwohnung länger bleiben: «Wir hatten schon eine Frau, die sieben Monate darin war.» Der Thurgau habe sich bewusst für Hospizwohnungen entschieden, weil das Bedürfnis danach grösser sei.



«Die meisten Bewohner bleiben drei bis sechs Wochen. Sie können mit dem Leben

abschliessen und sterben in Frieden.»

Den Sterbenden stehen im Frauenfelder Alterszentrum Stadtgarten zwei helle Zimmer mit Balkon, ein grosszügiges Badezimmer und eine kleine Küchenzeile zur Verfügung. Einzelne Möbel und andere persönliche Gegenstände können mitgebracht werden. Besuch kann jederzeit empfangen werden, ein Zusatzbett steht zur Verfügung.

«Oft kommt der Ehepartner mit», weiss die Geschäftsführerin. Um Pflege und Betreuung kümmert sich rund um die Uhr der Pflegedienst des Alterszentrums. Auch Palliative-Care-Spezialistinnen und die Krebsliga bieten Hilfe im «körperlichen, psychischen und spirituellen Bereich» an, wie es in der Medienmitteilung der Krebsliga heisst. «Das Ziel ist die Erhaltung oder sogar Verbesserung der Lebensqualität sowie die bestmögliche Linderung von störenden Symptomen bis zum Lebensende.»

Eine Hospizwohnung bietet sich an, wenn die Pflege zu Hause nicht mehr möglich ist. Sie ist auch eine Alternative zu einem Pflegeheim oder einer Palliativstation in einem Spital. Die Hospizwohnungen sind für unheilbar an Krebs Erkrankte eingerichtet, welche rund 80 Prozent der unheilbar Erkrankten ausmachen. Sie stehen aber auch für die übrigen 20 Prozent zur Verfügung. Obwohl sie Alterszentren angegliedert sind, müssen die Bewohner nicht betagt sein.



Krebsliga und Sozialamt helfen bei der Finanzierung



Die medizinischen Leistungen übernimmt die Krankenkasse. Selber bezahlt werden muss die Miete von rund 1500 Franken pro Monat. Dazu kommt eine Pensionstaxe für die Hotellerie von 192 Franken pro Tag und eine Kaution von 7000 Franken. Das Sozialamt und die Krebsliga helfen, wenn die Finanzen knapp sind.

In einer Hospizwohnung gestorben sind auch schon Leute, die vorher in einem Wohnwagen gelebt haben. «Krebs macht vor niemand halt», sagt die Geschäftsführerin der Krebsliga.



Im optimalen Fall kann man innert einer Woche nach der Anmeldung eine Hospizwohnung beziehen. Stehen die Wohnungen leer, übernimmt die Krebsliga die Mietkosten. «Wir haben öfter ein, zwei Monate Leerstände», sagt Herzog-Helg. Der Grund sei nicht die fehlende Nachfrage, sondern dass die Interessenten manchmal sterben, während die Abklärungen bei Ämtern und Angehörigen laufen.

Die Krebsliga rechnet mit jährlichen Kosten von 40000 bis 50000 Franken pro Wohnung. Der Kanton beteiligt sich mit insgesamt 34000 Franken pro Jahr.