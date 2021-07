Florian Rexer unterhielt in der "Bürgerstube" in Frauenfeld

Kultur und Kulinarik Bühnenkünstler Florian Rexer stellt mit Comedy einen Dreigänger in der «Bürgerstube» in Frauenfeld auf den Kopf Freiluftkultur: Der mehrfach ausgezeichnete Amriswiler Comedian Florian Rexer unterhielt die Gäste der Wirtschaft zur Bürgerstube am Samstagabend beim Essen. Sein Try-out-Programm heisst «Rexer isst live». Manuela Olgiati 11.07.2021, 17.05 Uhr

Auftritt in Flipflops: der Amriswiler Comedian Florian Rexer in der Gartenwirtschaft der «Bürgerstube». Bild: Manuela Olgiati

Mitreissend: So singt Florian Rexer «My Way». Er kann schauspielern, lachen und ernst sein. «Rexer isst live» heisst das Programm am Samstagabend. Dazu serviert das Team der Wirtschaft zur Bürgerstube einen Dreigänger.

Rexer in der Gartenwirtschaft der «Bürgerstube». Bild: Manuela Olgiati

Rexer sitzt auf dem Barhocker. Die Gäste in der Gartenwirtschaft geben Auskunft, wenn sie gefragt werden. Zum Beispiel nach dem Sternzeichen. Rexer ist Widder, er zeigt sich sportlich mit kurzer Hose, Shirt und Flipflops, die Haare etwas wild. «Try Out», ausprobieren, was wichtig ist, sagt der 45-Jährige. Dazu läuft Musik eines Sängers mit Samtstimme. Das Amuse-Bouche, eine Linsensuppe mit Rahm, kurbelt den Appetit an. Rexer spricht vom Open Air.

«Frauenfeld darf mithören und mitschauen.»

Das ruft Rexer ins Mikrofon. Ein Mann passiert die Strasse. Die Frauenfeld-Wil-Bahn fährt vorbei. Und auf der anderen Strassenseite die nächste Gartenbeiz. «Pandemiebedingt nach einem Jahr Pause freue ich mich, in Frauenfeld aufzutreten», sagt Rexer. Das Publikum spendet Applaus. «Schön sind die Plätze an diesem warmen Sommerabend wieder etwas belebt», sagt eine Frauenfelderin.

Video: PD

Vom Oktopussalat bis zum Erdbeertiramisu

Die Gäste geniessen die Vorspeise: grillierter Oktopussalat, scharf gewürzt mit Peperoncini und Mango. «Schmeckt lecker», sagt Rexer. Ein Frauenfelder Fasnächtler schwärmt von einem Gruseldinner, das Rexer inszenierte. Ein Gast aus dem Kanton Zug sagt:

«Obschon meine Frau und ich keine Comedyfans sind, wollten wir diesen Ort kennen lernen. Und wir bereuen es nicht.»

Rexer erzählt aus seinem Leben als Deutscher mit Schweizer Pass. Beim Eignungstest zur Einbürgerung habe er auf die Frage nach dem Nationalgericht Bratwurst, Rösti und Fondue erwähnt. Dann serviert Wirtin Rebecca Schön das Hauptgericht: saftiges Schweinesteak. Oder vegetarisch: mit Schafkäse gefüllte Tomate und Auberginen.

Video: PD

«Ich imitiere, parodiere und stelle das Theater auf den Kopf», erklärt Rexer. Die Zuschauer lassen sich auf den Humor ein. Mit Pater Anselm Grün habe er schon über Berufung gesprochen. «Der Pater sagte mir, wenn die Leute Freude haben, bist du in der Schauspielkunst richtig.» Im gesellschaftlichen Leben trifft Rexer bisweilen auf Menschen, die er nicht kennt. Seine Freunde sagen ihm dann im Nachhinein:

«Du, das war AC/DC.»

Florian Rexer. Bild: Manuela Olgiati

So erzählt Rexer Anekdoten. Die Begegnungen mit Roger Federer und Alain Berset sind real. Das Frauenfelder Publikum schmunzelt. Es kann mit dem Gewinner des 16. «Swiss Comedy Award» und dem Kulturpreisträger 2018 lachen und gemeinsam mit ihm essen. Vor dem Dessert, einem Erdbeertiramisu mit Pistazienkrokant, rücken die Menschen unter den grossen Schirmen zusammen. Es beginnt zu regnen. Die Unterhaltung bleibt gut.